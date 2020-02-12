В Нижнем Новгороде все школы закроют на карантин по ОРВИ и гриппу

С завтрашнего дня все школы Нижнего Новгорода закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает городской департамент образования.

- За прошедшую неделю зафиксировано существенное увеличение числа заболевших, особенно среди школьников. На сегодняшний день полностью закрыты на карантин 72 школы, не работает 21 детский сад. В связи с этим принято решение и выпущено соответствующее постановление на десять дней полностью закрыть все городские школы (151). Надеемся, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учебе уже в конце следующей недели, - пояснили в ведомстве.

Накануне предложение о введении карантина в городскую администрацию направило региональное управление Роспотребнадзора. Связано оно с ростом заболеваемости детей. На 6 неделе года превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ составило 47 процентов. Среди заболевших 63 процента - дети до 14 лет. Лабораторные исследования показали, что преимущественно циркулируют вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.