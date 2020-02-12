В Пензе птица попала в двигатель самолета во время посадки

В аэропорту Пензы самолет авиакомпании S7, выполнявший регулярный рейс из Москвы, при посадке столкнулся с птицей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером. Предположительно это была сова. На высоте около 20 метров, она попала в двигатель, повредив его. К счастью, самолет благополучно приземлился. На его борту находились 62 пассажира.

Это не первое ЧП с птицами на территории воздушной гавани. Летом 2017 года самолет АН-148, следовавший из Пензы в Сочи, вынужден был совершить аварийную посадку в Саратове. При взлете в двигатель воздушного судна попала сова.

Содержание орнитологической службы небольшой региональный аэропорт позволить себе не может. Для защиты самолетов от пернатых в Пензе используют специальное акустическое оборудование стоимостью около полмиллиона рублей. Аудиоустановки воспроизводят звуки выстрелов, тревожные крики чаек, сов, воробьев, а также голоса хищных птиц и другие отпугивающие сигналы. Как пояснили в аэропорту Пензы, звуки автоматически меняются, чтобы птицы не успевали к ним привыкнуть. Расчетная дальность действия акустической установки составляет в радиусе 800 метров. После ее использования это первое ЧП с участием птиц.