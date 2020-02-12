В Перми из-за пожара в больнице эвакуировали 420 человек

Прошлой ночью из-за короткого замыкания электросети произошло возгорание в подвальном помещении городской клинической больницы № 4. Персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов из палат.

Как пояснила в своем блоге министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, всего из-за угрозы пожара было эвакуировано 420 человек. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В результате происшествия никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 35 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства возникновения возгорания.