В Прикамье чиновники отказывались выдать 93-летнему ветерану жилье

Жителю деревни Шабуничи Краснокамского района Пермского края прокуратура помогла получить жилищный сертификат. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

93-летний ветеран Великой Отечественной войны проживал в неблагоустроенном деревянном доме. Несмотря на то, что он является еще инвалидом первой группы, местные чиновники отказывали ему в улучшении жилищных условий.

Только после того, как дочь ветерана обратилась за помощью в прокуратуру, власти обратили внимание на проблему. Но решать ее пришлось через суд. В результате иск прокурора к министерству социального развития Пермского края о выдаче ветерану сертификата на получение жилья был удовлетворен. Сейчас он уже получил все необходимые документы.