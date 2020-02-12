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12.02.2020 10:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Прикамье чиновники отказывались выдать 93-летнему ветерану жилье

Текст: Константин Бахарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителю деревни Шабуничи Краснокамского района Пермского края прокуратура помогла получить жилищный сертификат. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

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93-летний ветеран Великой Отечественной войны проживал в неблагоустроенном деревянном доме. Несмотря на то, что он является еще инвалидом первой группы, местные чиновники отказывали ему в улучшении жилищных условий.

Только после того, как дочь ветерана обратилась за помощью в прокуратуру, власти обратили внимание на проблему. Но решать ее пришлось через суд. В результате иск прокурора к министерству социального развития Пермского края о выдаче ветерану сертификата на получение жилья был удовлетворен. Сейчас он уже получил все необходимые документы.

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