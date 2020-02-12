В Прикамье судебный пристав нашел должника, приручив его собаку

Житель Прикамья долгое время скрывался от судебных приставов, не желая добровольно погашать свой долг по алиментам перед несовершеннолетней дочерью. Обнаружить его помогла настойчивость и смекалка сотрудника УФССП.

Как пояснили в краевом ведомстве, судебный пристав регулярно навещал должника, который проживал в частном доме. Каждый раз его встречал грозный лай сторожевого пса во дворе, а хозяин на глаза не показывался. Но со временем пес стал привыкать к постоянному посетителю и в конце концов признал его за друга. Когда в очередной раз сотрудник ФССП наведался к алиментщику, собака дружелюбно приветствовала его. Подумав, что пришли свои, хозяин дома обнаружил себя.

Неплательщик был доставлен в отдел судебных приставов для дачи объяснений и предупрежден об уголовной ответственности за неуплату алиментов.