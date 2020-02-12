В Самаре у студентов появились цифровые зачетные книжки

С февраля некоторые студенты самарского университета перестали пользоваться привычными бумажными зачетными книжками. Вуз начал переход на цифровые аналоги. Электронные зачетки уже доступны студентам в их личных кабинета, сообщила пресс-служба вуза.

Полный отказ от традиционных зачетных книжек будет постепенным. Первыми пользователями новой системы аттестации стали обучающиеся института двигателей и энергетических установок, института экономики и управления и юридического факультета. До сентября к ним присоединятся остальные студенты.

Кстати, в университете поспешили успокоить, что если студент соберется перейти в другой вуз, он может получить печатную выписку электронной зачетки. А система защиты электронной зачетки как в банке: предполагает создание многочисленных копий и максимум, что случится, если "базы слетят", то будет потеряна информация только за день.

- Формирование современной цифровой образовательной среды - это естественный процесс развития Самарского университета, - отмечает проректор по учебной работе Андрей Гаврилов. - А электронная зачетка - лишь один из его этапов. Этот сервис позволит облегчить жизнь всем участникам образовательного процесса. С одной стороны, студенты смогут видеть свои оценки в режиме онлайн, а также избавятся от проблем, которые могут возникнуть с бумажными носителями: восстановление документа в случае его утери или недопуск до экзамена из-за собственной забывчивости. С другой - отказываясь от бумажных зачёток, мы фактически снимаем чудовищный и в текущей ситуации бессмысленный пласт работы с сотрудников деканатов. Также сам процесс вынесения оценки преподавателем становится более беспристрастным: например, успеваемость за предыдущие семестры уже не сможет влиять на его мнение.

Добавим, сейчас студенты вуза в личном кабинете в любое время могут ознакомиться с актуальным расписанием своей группы или конкретного преподавателя, согласовать выпускные работы и курсовые, сформировать портфолио для подачи заявления на повышенную стипендию, через университетскую сеть wi-fi получить доступ к фондам университетской библиотеки или к работам ведущих ученых в международных базах научных публикаций.

Кроме того, с лета у студентов и преподавателей вуза есть кампусные карты. По сути это пропуск в аудиторию, цифровой ключ к информационным сервисам университета, а также платежная банковская карта. Позже карта также станет пропуском в библиотеку (читательский билет) и с помощью нее можно будет платить за проезд со студенческими льготами.