Аэропорт Норильска закрыт из-за непогоды

Низовая метель и боковой ветер стали причиной отмены ряда рейсов в аэропорту Норильска.

Как сообщает онлайн-табло аэропорта, из-за метеоусловий не вылетели в Норильск самолеты из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод, Красноярска и Хатанги. Отменены рейсы из Норильска в Москву, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Хатангу и Красноярск.

Как уточнили "РГ" в справочной аэропорта Норильск, на настоящий момент один рейс отправлен и еще один благополучно совершил посадку. Все остальные либо отменены, либо отправлены на запасные аэродромы.

Из-за снегопада закрыта и автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель. По данным метеорологов, на ней ограничено движение всех видов транспорта, кроме технологического.