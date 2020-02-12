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12.02.2020 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аэропорт Норильска закрыт из-за непогоды

Текст: Ирина Штерман

Низовая метель и боковой ветер стали причиной отмены ряда рейсов в аэропорту Норильска.

Фото: Пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска
Метель закрыла аэропорт Южно-Сахалинска

Как сообщает онлайн-табло аэропорта, из-за метеоусловий не вылетели в Норильск самолеты из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод, Красноярска и Хатанги. Отменены рейсы из Норильска в Москву, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Хатангу и Красноярск.

Как уточнили "РГ" в справочной аэропорта Норильск, на настоящий момент один рейс отправлен и еще один благополучно совершил посадку. Все остальные либо отменены, либо отправлены на запасные аэродромы.

Из-за снегопада закрыта и автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель. По данным метеорологов, на ней ограничено движение всех видов транспорта, кроме технологического.

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