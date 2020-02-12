ФСБ заинтересовалась финансовыми документами ФК "Енисей"

Сотрудники регионального управления ФСБ изучают финансовые документы футбольного клуба "Енисей", сообщает ТАСС со ссылкой на министерство спорта Красноярского края.

Силовики проводят расследование, касающееся действий предыдущего руководства спортклуба, однако пока об изъятии документов и оргтехники речи нет.

Напомним, в ноябре прошлого года Денис Рубцов, возглавлявший "Енисей" с 2016-го года, оставил должность без объяснения причин. На его место пришел Алексей Ивахов.

Футбольный клуб "Енисей" выступает в ФНЛ и после первой части сезона занимает 17-е место из 20.