На Алтае село почти месяц живет в снежной блокаде

На Алтае до сих пор борются с последствиями метелей и снежных штормов. В Змеиногорском районе поселок Локоток почти месяц находится в снежной блокаде - пенсию и продукты сюда завозят на снегоходе. Жители надеются, что в четверг к ним пробьют дорогу.

Метели и бураны бушуют в регионе с середины января. Для борьбы со стихией в трех районах даже пришлось ввести режим ЧС. В двух его уже сняли, а в Змеиногорском он продолжает действовать, поскольку здесь самая сложная ситуация. Дорожники просто не успевают прочищать дороги к населенным пунктам, как их тут же заносит снегом.

Локоток, где живут около ста человек, еще в середине января оказался отрезанным от Большой земли. Все попытки восстановить нормальное сообщение быстро сходили на нет из-за метелей и большого количества снега. В начале февраля осадков стало меньше, но ветер сдувает уже выпавший снег, заметая им дороги-тоннели, буквально прорубленные в двух-трехметровых сугробах.

- С вечера техника пробивает дорогу, а к утру ее уже и не видно, - рассказала "РГ" Мина Самокрутова, замглавы Октябрьского сельсовета, к которому относится Локоток. - Сейчас метели прекратились, и мы надеемся, что сегодня-завтра дорожники расчистят путь. Тогда сюда пойдут машины с продуктами, сможет ездить школьный автобус.

Пока же в Змеиногорском районе работали спасатели, они на снегоходах доставляли лекарства, продовольствие, почту в Локоток и соседний поселок Отрада, куда до недавнего времени тоже нельзя было добраться на обычном транспорте. На вездеходе возили местных ребятишек в школу. Рады такому количеству снега, наверное, только школьники. Ведь у них незапланированные каникулы.

Дорожники просто не успевают прочищать дороги к населенным пунктам, как их тут же заносит снегом

Сейчас тяжелая снегоочистительная техника пробивает дороги в Локоток сразу с двух сторон - со стороны Змеиногорска и со стороны поселка Октябрьский. Так что сегодня-завтра сообщение будет восстановлено.

Метаморфозы

Аномально теплая зима в Центральной России породила немало чудес: под Воронежем проснулись комары, брянские дети лепят снеговиков из грязи, а смоленских школьников заставили бегать на лыжах по траве.

Сотрудники воронежского биосферного заповедника зафиксировали брачные танцы в воздухе мелких, 8-10 мм в длину, комариков Trichocera hiemalis. Обычно они просыпаются в марте. Радуются и птицы: мягкая (по-народному, "сиротская") зима позволяет им жить припеваючи в прямом смысле слова. "Первая весенняя песня большой синицы отмечена на 10 дней раньше обычных дат", - рассказал главный научный сотрудник заповедника Петр Венгеров.

Что птице хорошо, то школьнику скучно. Брянские соцсети пестрят фото детей, лепящих во дворах снеговиков из грязи. Тонкий слой мокрого снега (температура в Брянске колеблется около ноля) при попытке скатать что-нибудь тянет за собой раскисшую почву. В итоге получается грязевик. Фото необычайно грустного, почерневшего и покосившегося набок снежного человечка, сидящего на скамейке в брянском парке, комментаторы назвали символом нынешней зимы: "Какая погода, такой и снеговик".

А в Смоленске потешаются над необычными соревнованиями, устроенными в райцентре Сафоново. Здесь прошел чемпионат города среди школьников по лыжным гонкам. За неимением снега состязались на травяном газоне футбольного поля. "Это наш тренер по лыжным гонкам это устроил. Говорит, соревнования попросили из администрации провести. Зачем-то на основном поле проводили, не на запасном. Там натуральный газон, его немного помяли", - рассказал журналистам руководитель местного спортклуба Владимир Кулаков.

Подготовил Антон Валагин, Воронеж