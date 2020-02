Новосибирский "Локомотив" близок к победе в регулярном чемпионате

"Давай, Бакушка!" - отчаянно кричит у меня за спиной болельщик средних лет. Бакушка, он же игрок волейбольного "Локомотива" Константин Бакун, резко взлетает на подаче и лупит по мячу изо всех сил. Принимающие "Зенита" не справляются с таким пушечным ядром - мяч рикошетирует на трибуну. Забитый под завязку зал спорткомплекса "Север" восторженно ревет: "Эйс! Давай еще!". Любимая команда принимает на своем поле питерский "Зенит".

Ревность к соседям

В Новосибирске волейбол любят с давних пор, у "Локомотива" большая и преданная армия болельщиков. В прошлом сезоне она пережила двойное огорчение. Мало того что команда заняла итоговое пятое место, так ведь еще чемпионами России стали соседи - кемеровский "Кузбасс", взлетевший на олимп впервые в своей короткой биографии. Новосибирские болельщики, давно мечтающие о золоте, отнеслись к успеху кемеровских выскочек ревниво - в активе "Локо" пока лишь бронзовые медали в 2017 году. В начале ноября, когда нынешний чемпионат только начался, мы обсуждали причины этого "когнитивного диссонанса" с игроком "Локомотива" и сборной России Ильясом Куркаевым.

- У кемеровчан стабильный коллектив, который набирался опыта несколько лет. Ротация была минимальной, ребята притерлись друг к другу. Руководство проявило терпение - команду не дергали, не требовали всего и сразу, прогресс шел постепенно. А "Локомотив" взял хороших игроков, но это не сработало, потому что было много новичков. Перед нынешним сезоном в "Локомотиве" сделали выводы, провели точечные замены, и новички обязательно должны помочь команде, - высказал тогда свое мнение Куркаев.

Новосибирск с первых же туров вышел в лидеры и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. Сработало несколько факторов. Во-первых, сильный, ровный и глубокий состав - "Локомотиву" не помешала набрать ход даже серьезная травма Куркаева, полученная на чемпионате Европы. Во-вторых, помогли проблемы у основных конкурентов из Казани, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Кемерово: у одних идет перестройка команды, у других - травмы ключевых игроков. В-третьих, в Новосибирске спокойно проанализировали просчеты прошлого сезона и не стали менять тренерский штаб во главе с Пламеном Константиновым, в прошлом великолепным игроком сборной Болгарии. Главный тренер тоже извлек для себя некоторые уроки.

Тренер - не ваша подружка!

Один из них связан с учетом менталитета российских игроков. В предыдущем 16-м туре в ходе тяжелого матча в гостях с новоуренгойским "Факелом" Пламен Константинов при счете 22:24 взял тайм-аут и заметил, что Алексей Родичев, только что неудачно принявший подачу, отвернулся в сторону. Тренер выдал пламенный монолог, добавив в него, как пел Владимир Высоцкий, "пару слов без падежей": "Не уходи, эй! Если хочешь играть... вернись, и выполняйте установку! Это важные моменты. Обижаетесь... Я не ваша подружка, а тренер!". Игроков это взбодрило - "железнодорожники" вырвали победу в пяти партиях, а речь Пламена стала хитом в интернете.

Одна из легенд местного волейбола Владимир Барабанов, с которым удалось поговорить перед матчем с "Зенитом", с улыбкой прокомментировал нашумевшую историю:

- Меняются болгары ("Локомотив-2", играющий в Высшей лиге "А", также возглавляет соотечественник Константинова - Георги Петров. - Прим. ред.). Им сразу говорили: с нашими парнями чрезмерная политкорректность не всегда работает - порой нужно быть предельно жестким и называть вещи своими именами. Менталитет есть менталитет.

"Север" под завязку

Новосибирский клуб оперативно выпустил лимитированную серию черных футболок с портретом эмоционального Константинова и надписью: "Я не ваша подружка. Я - тренер". Цена - 700 рублей. В день игры в отделе клубных сувениров, расположенном на первом этаже СК "Север", сразу выстроилась очередь. Я успел купить чуть ли не последнюю нужного размера.

Неподалеку две девушки рисовали желающим на лицах "боевую раскраску" - эмблему волейбольного клуба "Локомотив". На трибунах болельщики разворачивали флаги, проверяли дудки, трещотки и барабаны, прочищали голосовые связки, складывали в гармошку красно-зеленые жесткие листы бумаги, разложенные на каждом сиденье. К началу матча свободных мест в старом-добром "Севере" не осталось - даже на верхних, обычно пустынных ярусах. На матч пришли не только новосибирцы - несколько машин с болельщиками, не испугавшись штормового прогноза, приехали из Алтайского края.

Ажиотаж неудивителен. В Новосибирске хватает профессиональных команд по разным игровым видам, но, увы, лишь "Локомотив" с его крепкой финансовой базой всерьез претендует в этом сезоне на призовое место. Другие команды протягивают ножки по одежке. Например, у хоккейной "Сибири" лучших игроков чуть ли не каждый сезон уводят богатые клубы КХЛ, и предел мечтаний местных болельщиков - выход команды в плей-офф. А баскетбольный "Новосибирск", между прочим, двукратный обладатель Кубка России, занимает унизительное последнее место в мужской Суперлиге-1: причина - тоже финансовые неурядицы. Про уровень футбольной "Сибири" даже вспоминать неловко. Хоккей с мячом, некогда культовый для столицы Западной Сибири, превратился в почти экзотический спорт.

Вторая причина аншлага - соперник. Питерский "Зенит" с претензиями на лидерство в российском волейболе - отличный раздражитель для новосибирцев. В Северной Пальмире работает главный тренер сборной России Туомас Самельвуо, и клуб приобрел в межсезонье россыпь игроков международного уровня. Несколько именитых зенитовцев ранее играли за Новосибирск: немец Грозер, а также обладатели российских паспортов - словак Дивиш и кубинец Камехо. Именно на "Зенит" у местных болельщиков самый большой зуб: в прошлом году он выбил "Локомотив" еще на стадии четвертьфинала, а в этом в пяти партиях нанес новосибирцам поражение в Санкт-Петербурге. Слоган ответного поединка было несложно сформулировать: "Мы вам не мальчики для битья! Мы - лидеры!".

"Братан, тут все наши!"

Описывать ход этой огненной игры нет никакого смысла. Тут, действительно, лучше один раз увидеть - даже в записи. Поэтому лишь несколько ремарок. К концу игры я почти что оглох. Шум на трибунах не затихал даже во время судейских видеопросмотров спорных эпизодов - в это время грохотала заводившая весь зал бессмертная We Will Rock You.

Экспрессивную эстафету болгарского тренера подхватил его финский коллега. В четвертом сете, который хозяева уверенно выигрывали, Туомас Самельвуо взял тайм-аут и сумел завести своих подопечных: "Что надо? Принимать еще лучше! Отдаться!".

Группа болельщиков из Барнаула сидела в жарком фанатском секторе. В первой партии, когда воспитанник алтайского волейбола Ильяс Куркаев подал в аут, кто-то из фанатов брякнул в сердцах: "Куркаев, будешь так играть - возвращайся в Барнаул!". Между представителями сибирских городов произошел короткий и вполне корректный диалог: "Наших не трожь, да? - Братан, тут все наши!". Ильяс его не слышал, но игру провел здорово: набрал двенадцать очков, и одно из них добыл с подачи. В четвертом сете мяч во время блокирования неудачно попал по пальцам левой руки Ильяса, было видно, что ему больно, но он тут же забил с быстрой передачи поляка Фабиана Джизги, и уже потом, когда пришло время плановой замены, попросил на лавочке пакет со льдом.

Сибиряки оказались сильнее питерцев, прежде всего в плане характера, вырвав победу со счетом 3:1 (34:32, 23:25, 25:16, 26:24). Бывшие "железнодорожники" Грозер и Дивиш в концовке откровенно "поплыли". Реванш состоялся.

Кстати

У "Локомотива" в регулярном чемпионате осталось три игры - дома с казанским "Зенитом" и "Динамо" из Ленинградской области и на выезде с уфимским "Уралом". Если сибиряки займут первое место в регулярке, то кульминация чемпионата - "Финал шести" - пройдет в Новосибирске. 22 февраля "Локомотив" играет с самой титулованной командой мира последних лет - "Зенитом" из Казани. Зал "Севера" может лопнуть по швам.