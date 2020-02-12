Те счастливчики, которые попадут в эти дни на Байкал, увидят конкурс ледовых скульптур, фольклорный праздник, спортивные состязания - да не простые, а с местным колоритом! И конечно, празднование Сагаалгана - Белого месяца, восточного Нового года.

- Идея сделать что-то грандиозное на Ольхоне зрела у нас давно, - рассказывает Семен Майор, житель Хужира, руководитель туркомпании "Ольхон Скай" и организатор фестиваля. - И как выяснилось, не только у нас. Француз Филипп Дютэй был так очарован Байкалом, что приезжал сюда пять лет. В прошлом году мы познакомились, и из этого знакомства родилась идея OlkhonIceFest. Организатором стала компания "Ольхон Скай", а продюсером - Филипп. Идею поддержали администрация Ольхонского района, правительство Иркутской области и руководство "Заповедного Прибайкалья".

- Откроется фестиваль конкурсом ледовых скульптур. Для него уже заготовлено 120 кубометров чистейшего байкальского льда. 17 февраля восемь команд - две из которых зарубежные - приступят к работе. Тему мы выбрали предельно широкую, философскую: "Лед - это жизнь". Мы сделали это специально, чтобы не ограничивать полет творчества, - рассказал Евгений Тимкович, арт-директор проекта.

По его словам, уровень приглашенных на OlkhonIceFest мастеров будет высоким - из всех заявок организаторы выбрали самые профессиональные команды, которые участвовали в международных ледовых фестивалях на Аляске, в Китае, известные на российском уровне. Да и жюри будет под стать - оценивать результат будут как художники, так и искусствоведы.

Немало заявок поступило уже и на участие в спортивных соревнованиях, например, футбол и хоккей в валенках. Будут традиционные бурятские состязания - по разбиванию хребтовой кости. Перед гостями выступят известный в Приангарье народный ансамбль "Русская горка" и бурятский хореографический ансамбль "Ангара" из Иркутска.

- Конечно, будут и наши местные певцы, танцоры и музыканты - ведь смысл фестиваля не в том, чтобы посмотреть со стороны, а чтобы и самим жителям стать частью действия, - добавляет Семен Майор. И конечно, будет и большой русский хоровод, и бурятский ехор.

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