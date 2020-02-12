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12.02.2020 10:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У тигров из Новосибирского зоопарка появились внуки в Японии

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Дочь амурских тигров Максимуса и Лапы, живущих в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, родила четырех тигрят. Новое потомство появилось на свет в японском зоопарке Оморияма, расположенном в городе Акита.
Фото: Новосибирский зоопарк Фото: Новосибирский зоопарк
Фото: Новосибирский зоопарк

Как рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка, в адрес руководства зоологического парка поступило письмо от японских коллег. "В нем рассказывается, как растут малыши. Они появились на свет в конце сентября 2019 года, сейчас им уже четыре месяца", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Кассандра - так зовут маму малышей - проявила себя как замечательный родитель. Для зоопарка Оморияма рождение тигрят стало большим событием: это первое потомство амурских тигров за 11 лет. Сейчас японский зоопарк выбирает имена для малышей, и планирует назвать их 22 февраля.

Полюбоваться тигрятами ежедневно приходит большое количество людей.

В Новосибирском зоопарке всегда интересуются судьбой всех животных, отправленных в другие города и страны. И даже через много лет называют "своими". Получать сообщения о рождении малышей особенно приятно.

- В случае с амурскими тиграми ситуация и вовсе исключительная. Четырем тигрятам рады не только в японском городе Акита и Новосибирске. Малыши важны для программы сохранения амурского тигра. Спасти прекрасную большую кошку от вымирания пытаются страны, международные зоозащитные организации и зоологические парки, - рассказали в зоопарке.

Сейчас благодаря совместным усилиям численность амурских тигров в природе возросла с 220 до 350 (по некоторым данным до 500) особей. Это неплохой результат, но вид по-прежнему находится под угрозой. В зоопарках мира содержится более 550 амурских тигров.

Общество Природа В мире Восточная Азия Япония Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Амурский тигр

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