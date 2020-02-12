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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С лопатой на урок

Чтобы попасть на занятия, ученики убирают от снега автодорогу
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Воспитанники школы-интерната N2 в Киселевске вместе с педагогами вынуждены устраивать субботники прямо на проезжей части, чтобы обеспечить доступ в школу.

Общеобразовательное учреждение на улице Сандалова упирается фасадом в автодорогу. Ни тротуара, ни ограждения, ни пешеходного перехода здесь никогда не было и нет. Потому, выходя за двери интерната, каждый рискует попасть под машины.

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Этот проблемный школьный маршрут минувшей осенью взяли на заметку активисты регионального отделения ОНФ во время всероссийской акции "Дорога в школу". Проверив свыше десяти участков, прилегающих к образовательным учреждениям в семи городах области, активисты убедились, что половина их не соответствуют нормам безопасности.

Неутешительные итоги акции обсудили на селекторном совещании с представителями школ и муниципальных органов власти. С тех пор прошло несколько месяцев, что же изменилось? "Рядом с нами установили дорожные знаки - ограничения максимальной скорости до сорока километров в час и "Внимание, дети!" - рассказала "РГ" замдиректора школы-интерната Наталья Таймурзина. - И еще в городском управлении ЖКХ пообещали, что оборудуют на нашем участке переход со светофором и искусственной неровностью. Работы начнутся весной вместе с ремонтом дороги. Ремонт очень нужен! Так что ждем весны. Конечно, хорошо бы проложить еще и тротуар с бордюром и сделать ограждение".

А пока субботники продолжаются. Зима нынче снежная, и разгребать завалы у своих дверей интернатовским приходится часто. Каждый раз после того, как по улице пройдет дорожная техника, на борьбу с сугробами выходят все - от учеников до сторожей.

Общество Образование Экономика ЖКХ Происшествия ЧП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Общероссийский народный фронт

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