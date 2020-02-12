В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного

Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.

По версии следствия, 43-летний начальник 9 февраля текущего года прямо в камере избил 39-летнего местного жителя, которого задержали за мелкое хулиганство. Факт нанесения побоев ранее судимому гражданину полицейским выявили сотрудники ОРЧ собственной безопасности Главного управления МВД России по региону. Они и передали материалы в следственные органы.

- Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), - сообщили в областном СУ СК РФ. - В настоящее время сотрудник полиции задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.