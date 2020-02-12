Новости

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии 16:06
Геологи рассказали об истории "скрытого" земного континента 16:00
Насмерть разбившийся водитель Tesla играл в смартфоне 16:00
В Севастополе завели дело о невыплате зарплаты строителям соцжилья 15:58
СМИ: Гран-при Китая в "Формуле-1" перенесут из-за коронавируса 15:56
Матвиенко: Обсуждение кандидатур прокуроров будет проходить максимально открыто 15:49
На Ставрополье охотника наказали за подвешенную на капот лису 15:48
На Урале младенца выписали из больницы с обломком катетера в теле 15:47
На лайнере Diamond Princess стали показывать российское телевидение 15:45
В Прикамье у наркокурьеров изъяли четыре килограмма кокаина 15:36
Вышел трейлер ранее отмененного фильма с Эммой Робертс "Охота" 15:35
РЖД готова заключить договор на проектирование ВСМ Москва-Петербург 15:35
Стали известны грустные детали 11-дневного брака Памелы Андерсон 15:23
Эксперты предсказали, кто из российских теннисистов завершит год в топ-10 15:22
Матвиенко: Байкал должен стать федеральной территорией 15:20
Опрос: Болгарам больше всего нравится Путин и папа Франциск 15:17
Мосгорсуд пересмотрит отмену приговора въехавшему в переход водителю 15:09
Airbus показал модель пассажирского самолета будущего 15:03
УАЗ рассказал, как защитил "Патриот" от ржавчины 15:03
Милла Йовович рассказала о болезни своей новорожденной дочери 15:02
В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного 15:00
На Урале больному ребенку смогли вызвать врача с 327 попытки 15:00
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру 14:56
Вышел трейлер 2-го сезона киберпанк-сериала "Видоизмененный углерод" 14:55
Вторую ракету "Ангара-А5" отправят на космодром Плесецк в марте-апреле 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.

В Саратовской области полицейских осудили за убийство на кладбище

По версии следствия, 43-летний начальник 9 февраля текущего года прямо в камере избил 39-летнего местного жителя, которого задержали за мелкое хулиганство. Факт нанесения побоев ранее судимому гражданину полицейским выявили сотрудники ОРЧ собственной безопасности Главного управления МВД России по региону. Они и передали материалы в следственные органы.

- Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), - сообщили в областном СУ СК РФ. - В настоящее время сотрудник полиции задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Песков: Крым не может быть объектом размена в переговорах о поставках воды
Памфилова рассказала о ходе работы над поправками в избирательное законодательство
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
Мосгорсуд: Подсудимый в Чертановском суде скончался на месте
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников