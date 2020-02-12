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12.02.2020 06:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Что там, за облаками?

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 30(8084)
В Новосибирском художественном музее (НГХМ) открылась персональная выставка народного художника России Анатолия Никольского "За облаками".
Картины Анатолия Никольского заставляют задуматься о вечном, непреходящем. Фото: Татьяна Кравченко Картины Анатолия Никольского заставляют задуматься о вечном, непреходящем. Фото: Татьяна Кравченко
Картины Анатолия Никольского заставляют задуматься о вечном, непреходящем. Фото: Татьяна Кравченко

- Анатолий Николаевич имел право предлагать нам свое восприятие мира, поскольку был настоящим художником. Именно это свойство делает его искусство возвышенным, с привкусом настоящей философии, - отметил главный научный сотрудник художественного музея, искусствовед Александр Клушин, открывая выставку.

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В нескольких залах экспонируются картины из собрания семьи художника, а также из фондов НГХМ и частных коллекций.

Тамара Шуриц, вдова новосибирского художника Александра Шурица, написала на своей странице в соцсети: "Сегодня в художественном музее давали искусство высшей пробы! Анатолий Никольский являлся представителем качественного реализма русской художественной школы. Если меня не будут ругать искусствоведы, я бы отнесла картины художника к реалистическому импрессионизму. Художника уже нет с нами, но остались его работы".

Выставку монтировал сын художника - архитектор Вячеслав Никольский. По его словам, основная сложность была в том, чтобы отобрать лучшее, показать весь талант, мощь и силу художника в одной экспозиции.

Работа выставки продлится до 1 марта 2020 года.

Досье "РГ"

Анатолий Никольский родился в 1933 году в Кемеровской области. Учился в Алма-Атинском художественном училище, Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде (курс Б. В. Иогансона). С 1962 года жил и работал в Новосибирске, ушел из жизни в 2018 году.

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