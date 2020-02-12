Онкологические заболевания - одна из основных причин смерти сибиряков. Но сегодня диагноз "рак" уже не является приговором, если болезнь вовремя распознать, с ней можно успешно бороться. Корреспонденты "РГ" выяснили, что и как для этого делается.

Поможет скрининг

До 2024 года в Новосибирске и районах области по нацпроекту "Здравоохранение" планируют открыть шестнадцать центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Первый в текущем году межрайонный ЦАОП начал работать на базе поликлиники Ордынской центральной районной больнице. Здесь оборудованы кабинеты ультразвуковой диагностики, эндоскопии, фиброколоноскопии, фибробронхоскопии. В центре работают два онколога, для больных проводится химиотерапия. Здесь смогут получить помощь не только жители Ордынского района, но и соседних - Кочковского и Доволенского.

А в конце 2019 года было открыто сразу четыре центра амбулаторной онкопомощи, в том числе самый первый в регионе - при Городской клинической больнице N 1 Новосибирска. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, в этом году ЦАОПы также появятся в Татарском, Карасукском районах и в городе Искитиме. Для работы в них подготовят шестьдесят врачей. По мнению специалистов минздрава, на тридцать-сорок тысяч жителей должен приходиться минимум один врач-онколог. Но пока до этого далеко.

- В центрах в максимально короткие сроки проводятся дополнительные исследования, а также противоопухолевая лекарственная терапия. Основная их роль - приблизить медицинскую помощь к населению, сделать ее доступнее, - отметил главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

Минздрав РФ согласовал медицинско-техническое задание для проекта регионального онкоцентра, но сроки его строительства пока не определены. Поэтому в областном онкологическом диспансере на улице Плахотного возводят модульные корпуса. Это позволит повысить доступность обследований и сократить время ожидания пациентов. В первом таком здании модульного типа в этом году будет установлен аппарат МРТ. Предполагается, что модульных корпусов на территории онкодиспансера будет несколько, в том числе для поликлинического отделения и проведения химиотерапии. В течение 2020 года планируется построить здание для эндоскопического отделения.

За десять лет рост выявляемости онкозаболеваний в регионе составил 12,8 процента. В Новосибирской области данный показатель выше среднего по Сибирскому федеральному округу. При этом основная доля заболевших приходится на людей в возрасте шестидесяти лет и старше.

- Мы можем изменить ситуацию к лучшему благодаря диспансеризации и онкоскринингу. Врач-терапевт и фельдшер в первую очередь должны заподозрить неладное. Я говорю своим студентам: специалист должен быть, по сути, следователем, ставить правильные вопросы, осматривать, пальпировать, оценивать кожные покровы и активно выявлять патологический процесс. Потом уже больного подхватывают в амбулаторном онкоцентре, делают биопсию и другие исследования, - отметил Вадим Захаров.

Миллион для врача

В Кузбассе, где принята программа "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы", на создание современных онкоцентров уже направлено более двух миллиардов рублей из федерального, регионального бюджетов и средств ОМС. В частности, на эти средства закуплено новое оборудование для двух диспансеров - кемеровского и новокузнецкого, а также для детской клинической больницы N 4 в южной столице области, где создается центр детской онкологии и гематологии.

К слову, показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями у детей в Кузбассе -12,4 случая на сто тысяч (по РФ - 12,6). В регионе поставили задачу - в целом снизить смертность от онкологии на 22 процента: с 231,4 случая на сто тысяч в 2017 году до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

В кемеровский областной онкодиспансер в 2019 году по нацпроекту "Здравоохранение" поступило более ста единиц медицинского оборудования. В том числе на смену старым аналоговым аппаратам, заставлявших врачей тратить время на проявку снимков, пришли два новых цифровых маммографа - для скрининга и биопсии. Они дают рентгеновское изображение высокого качества, а значит, помогают выявлять рак молочной железы на ранней стадии. Именно он больше всего влияет на показатели заболеваемости и смертности в регионе. Кроме того, на отдаленных территориях Кузбасса начали работать три передвижных маммографа, благодаря чему удалось обследовать почти 5,7 тысячи женщин. Злокачественные новообразования обнаружили у девятнадцати.

Решается и кадровый вопрос. Сегодня в онкологическую службу Кузбасса активно привлекают выпускников медицинских вузов, а также врачей дефицитных специальностей (например, в сфере молекулярной диагностики). При трудоустройстве в медучреждения Кемеровской области им решено выплачивать по одному миллиону рублей.

Выявить как можно раньше

В Алтайском крае за девять месяцев 2019 года было выявлено свыше 12 тысяч случаев злокачественных новообразований.

- К сожалению, заболеваемость раком в Алтайском крае растет. Онкология чаще выявляется у возрастных пациентов, а наш регион входит в число активно стареющих территорий России, - пояснила заместитель главврача Алтайского краевого онкодиспансера Алла Федоскина.

Благодаря своевременной диагностике медикам все чаще удается выявлять рак на ранних стадиях, когда он лучше поддается лечению. Доля таких случаев в прошлом году в крае достигла 59,7 процента.

Раннему выявлению способствовало изменение режима работы трех онкологических диспансеров края. Поликлиники онкоцентров в Барнауле, Бийске и Рубцовске теперь работают с 08:00 до 18:00 в будние дни и до 16:00 по субботам.

- В Алтайском краевом онкодиспансере сегодня активно внедряют практику малоинвазивной эндоскопической хирургии в борьбе онкологией, - отметила Алла Федоскина. - В прошлом году впервые в регионе были проведены торакоскопические операции при раке легкого. Открылся четвертый дневной стационар на тридцать коек, что позволило увеличить число пациентов, получающих лекарственное лечение. В 2019 году на противораковые медикаменты Алтайский край получил из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей, что в три раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, на Алтае впервые начали проводить иммуногистохимические исследования для уточняющей диагностики рака, чтобы определять чувствительность онкологических клеток к иммунотерапии. А также оснастили краевой онкодиспансер гипертермической установкой, которая позволяет повышать эффективность лучевой терапии. Для региона это принципиально новый метод.

Напомним, что, согласно федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", Алтайскому краю необходимо снизить смертность от новообразований к 2024 году до 201,4 случая на 100 тысяч населения (сейчас это показатель достигает 233,2 случая). Чтобы добиться снижения смертности, в регионе создают централизованную информационную систему по оказанию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, а также организуют сеть амбулаторных центров, чтобы приблизить эту помощь к пациентам. Первый амбулаторный центр был открыт в конце 2019 году в городе Камне-на-Оби.

- Здесь пациенты будут проходить полное обследование и получать необходимую химиотерапевтическую помощь, - пояснил министр края Дмитрий Попов. - Мы планируем организовать такие подразделения в каждом межрайонном центре. В ближайшее время центр амбулаторной онкологической помощи откроем в Алейске, затем - в Заринске, Славгороде, Бийске, Рубцовске, Барнауле. Пока их запланировано семь, но, возможно, будет и больше.

Между тем

Но открытие новых центров потребует дополнительных кадров, а в Алтайском крае и так наблюдается острый дефицит медиков. Сегодня нехватка врачей-онкологов в регионе составляет свыше 48 процентов, среднего персонала в онкослужбе - почти 50 процентов.