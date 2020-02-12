Активисты Общероссийского народного фронта в Томской области провели мониторинг аптечных сетей в связи с жалобами томичей из-за резкого роста цен на медицинские одноразовые маски.

Еще в январе цена на медицинские маски колебалась от полутора до трех рублей за штуку. А в феврале уже оптовые отпускные цены составляют от 8,9 до 17 рублей. По старым ценам продукция осталась только в нескольких сельских районах области. В Томске разброс цен на защитные изделия - от пятнадцати рублей за штуку и выше.

По данным ОНФ, некоторые аптечные сети закупают крупные партии масок в строительных магазинах, где они продаются по цене 3,2 рубля за штуку, а затем перепродают в несколько раз дороже. Отметим, что такие респираторы защищают только от пыли, но не от инфекции, у этих масок нет соответствующей сертификации.

В последнее время за день реализуется месячный объем продаж защитных изделий. Проданы даже запасы масок, пылившиеся на складах с 2016 года.

- Эксперты не видят никакой реальной потребности для столь массового ажиотажного спроса на медицинские маски. Считаем, что спекуляциями с медицинскими масками и контролем рынка должны заняться Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор, - отметил координатор проекта ОНФ "За честные закупки" Константин Юденко.

Цифра

25 раз - так выросли объемы продажи медицинских масок из-за ажиотажа вокруг коронавируса.