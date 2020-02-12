В здании минстроя Хакасии произошел пожар

Более 150 человек эвакуировали из-за возгорания, которое произошло утром в одном из зданий, принадлежащих правительству Хакасии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, пострадавших нет. Установлено, что пожар произошел на втором этаже здания, где располагается министерство строительства республики.

В настоящее время пламя потушено, задымленные помещения проветриваются, работают специалисты пожарно-испытательной лаборатории. Все эвакуированные - а в здании располагается не только минстрой, но и аппараты омбудсменов и другие республиканские учреждения - возвращаются на рабочие места.