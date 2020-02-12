Первое кафе сети "Добродомик" с бесплатными обедами открылось в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого. Меню обновляют ежедневно: гарниры, салаты, первые блюда в течение недели не повторяются.

- Помимо того, что продукты нам везут со всего города люди, желающие помочь и отблагодарить людей старшего поколения, так еще и в зале в качестве официантов работают волонтеры, - поясняет основательница необычного заведения Александра Синяк. - Но вот что касается кухни, там трудятся профессиональные повара на зарплате. Ее также обеспечивают благотворительные пожертвования в фонд "Добродомика". Деньгами люди помогают со всей страны, и благодаря этому организаторам удалось открыть свое кафе уже в третьем городе России. Помимо Новосибирска, пенсионеров кормят бесплатными обедами в Москве и Санкт-Петербурге. Собственно, в Северной столице все и началось.

Еще три года назад Александра и ее супруг владели пивной в Санкт-Петербурге и не думали о благотворительности. Все изменил 88-летний посетитель бара Сергей Христофорович. Накормим его бесплатно - решили супруги, работавшие и управляющими, и официантами. Сергей Христофорович стал завсегдатаем пивной, хотя к алкоголю не притрагивался. Иногда клал на стойку 200 рублей, хозяева поддерживали правила этой незатейливой игры, но часто кормили дедушку и даром. А потом он пропал.

Тогда, вспоминает Александра, во мне будто что-то переключилось. Мы сообщили в соцсетях, что готовы кормить пенсионеров бесплатно, хотя и не ждали, что кто-то придет. Сначала появилась одна бабушка, потом привела подружку, а те еще четверых. Количество посетителей росло в геометрической прогрессии пока, зал в обеденное время полностью не заняли пенсионеры. Ни о какой окупаемости речи уже не шло.

- Через несколько месяцев мы поняли, что готовы кормить пожилых людей бесплатно, и нам это нравится больше, чем поить молодежь за деньги. Пришлось арендовать более просторное помещение, но, увы, не обустроенное. Бросили клич среди друзей, мол, помогите сделать ремонт. Тогда же стало понятно, что друзей немного: куча людей были хорошими приятелями, приходили на дружеские вечеринки, но когда мы попросили о помощи, большинство из них тут же исчезло, - вспоминает Александра Синяк.

- Кому-то нужны шубы, дорогие телефоны, украшения, а я думаю - зачем мне это все? - рассуждает волонтер Лариса Фоминых, приехавшая с Александрой из Санкт-Петербурга подбирать команду. - Конечно, работа риелтором приносит неплохой доход, но я лучше сюда какие-то деньги принесу, чем ненужную побрякушку себе куплю. Мои дети одеты-обуты, счастливы, здоровы - почему бы не позаботиться и о том, кто действительно в этом нуждается?

К сожалению, по словам Александры Синяк, благотворительность в России часто становится инструментом мошенников. Как только о "Добродомике" узнали, в соцсетях как грибы стали появляться различные группы, использующие это имя для сбора денег. А однажды к Александре и ее супругу явились хорошо одетые люди и предложили восемнадцать миллионов рублей за... продажу бренда. Как бы они использовали благотворительный проект, можно только догадываться.

Прямая речь

Александра Синяк, руководитель проекта "Добродомик":

- Для пожилых людей важнее не обеды, а общение. Например, приходит к нам женщина, ей 83 года. Раньше она была счастливой бабушкой: сын подрос, двое внуков - все как надо. Но в один ужасный день - автокатастрофа. Вся семья погибла. Подруги были, но до таких преклонных лет не дожили. Человек остался совершенно один. Мы тогда еще ее истории не знали, она пришла, словно каменная. Но к ней подсели женщины, перезнакомились, телефонами обменялась, и смотрим: человек оттаял. В такие моменты понимаешь, каким нужным делом занимаешься.