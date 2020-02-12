Бывший мировой судья судебного участка N85 Хасавюртовского района Дагестана Хамид Атаев стал фигурантом уголовного дела о мелком взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов.

Согласие на возбуждение уголовного дела против экс-судьи, уличенного в коррупции, еще в ноябре 2018 года дала Квалификационная коллегия судей Дагестана.

На возбуждение в отношении Атаева уголовного дела согласилась Высшая квалификационная коллегия судей России. Затем Атаев был исключен из штатов мировых судей.

А на днях председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным было подписано постановление о возбуждении уголовного дела против экс-судьи.

Почти три года понадобилось следователям, чтобы добиться уголовного преследования судьи. Атаев был задержан в 2017 году по подозрению в получении взятки в десять тысяч рублей от директора Боташюртовской школы.

По версии следствия, мировой судья потребовал с руководителя образовательного учреждения взятку за смягчение наказания за допущенное ею административное правонарушение. При этом Атаев обманул женщину, заявив, что ей грозит строгое наказание, вплоть до так называемых специальных работ. И еще запугивал ее дисквалификацией, которая за случайный проступок, как выяснили следователи, не угрожала педагогу. А для смягчения наказания - назначения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей - запросил взятку, в два раза превышающую штраф.

Атаев был задержан при передаче взятки. В ходе обыска в его кабинете было также обнаружено 120 незарегистрированных патронов. Ему грозит до трех лет лишения свободы.