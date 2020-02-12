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12.02.2020 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье против главы района завели два уголовных дела

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Глава Георгиевского городского округа Ставропольского края 44-летний Максим Клетин стал фигурантом сразу двух уголовных дел - его подозревают "в угрозе убийством и использовании подложного документа". По информации пресс-службы следственного управления СКР по региону, оба дела соединены в одно производство.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"По данным следствия, в октябре 2017 года чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования", - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте  СУ СКР по краю.

По второй инкриминируемой чиновнику статье - часть 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), известны сразу два эпизода: "В 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой угрожал ей убийством и избиением. Более того, он приставлял к ее горлу нож и имитировал удушение", - утверждают правоохранители.

Как выяснилось, глава городского округа уже был подозреваемым по делу о разбое. По информации официального сайта прокуратуры Северной Осетии, "в 2000 году он и два сообщника, вооруженные ножом и пистолетом, напали на предпринимателя из Владикавказа, отняли его автомобиль Mercedes-Benz и 6,5 тысячи рублей". В 2014 году его задержали, когда предполагаемые подельники уже были приговорены за это нападение.

В декабре того же года начался суд, но дело было закрыто в связи с истечением сроков давности.

Кстати

Максим Клетин родился 28 июля 1975 года во Владикавказе, занимал различные должности во властных структурах Ставропольского края - от заместителей глав нескольких городов до замминистра промышленности, энергетики и транспорта региона. В 2012 году руководил министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области. В январе 2013-го стал заместителем главы Кисловодска, оттуда перешел в Корпорацию развития Северного Кавказа, представляя там Ставропольский край. С 2017 года - глава Георгиевского городского округа.

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