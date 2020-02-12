В Дагестане примут программу ликвидации долгостроев

Дагестан может стать пилотным регионом, где будет опробован механизм сокращения числа объектов незавершенного строительства - в республике их более двух тысяч как в промышленности, так и в соцсфере. Но самая наболевшая проблема - это многоквартирные дома. Строительство многих решением властей приостановлено, так как у застройщиков не оказалось правоустанавливающих документов.

По данным Генпрокуратуры России, в быстро растущей Махачкале, где постоянно требуется все новое и новое жилье, процветает незаконное строительство. Без каких-либо разрешений в городе в последние годы бизнесмены возводили сотни домов. В погоне за баснословной прибылью застройщики экономили на материалах и возводили многоэтажки вопреки законам, нормативам и даже здравому смыслу.

Только в Махачкале более пятисот многоквартирных домов, построенных в нарушение закона. Десятки тысяч людей еще на этапе строительства купили в них квартиры. По тридцати многоэтажкам суд уже вынес решение о сносе.Люди возмущаются: их никто не предупреждал, что дома построены незаконно, некоторые вложили свои последние деньги. Но не секрет, что зачастую, польстившись дешевизной, недвижимость покупали, не спрашивая никаких документов.

"Перед покупкой квартиры следовало быть внимательными и требовать у застройщика разрешение на строительство, свидетельство о праве на земельный участок, проектную декларацию, другие учредительные документы. Жильцы в подобных случаях несут такую же солидарную ответственность, как и незаконный застройщик", - считают в минстрое республики.

Но в том-то и дело, что и права на землю, и другие документы могли быть липовыми. Как рассказали в прокуратуре Дагестана, с 2000 по 2018 год должностные лица администрации Махачкалы, управления Росреестра по региону и других структур на основании подложных документов незаконно оформляли права на находящиеся в государственной и муниципальной собственности земельные участки. По материалам проверки заведены уголовные дела по статьям "Создание преступного сообщества и участие в нем" и "Мошенничество".

"Организована работа по аресту похищенного имущества и возврату его в государственную и муниципальную собственность. Так, в муниципальную собственность возвращено два земельных участка общей площадью более 60 тысяч квадратных метров кадастровой стоимостью свыше 68 миллионов рублей, расположенные в Махачкале, - проинформировали в надзорном ведомстве.

Тем временем

На все вошедшие в черный список дома составлены паспорта объектов. "Из резервного фонда правительства РФ Минстрою России выделены бюджетные ассигнования в размере 25 миллионов рублей на обследование 50 многоквартирных домов, возведенных с нарушениями законодательства о градостроительной деятельности. По результатам обследования межведомственная комиссия примет решение по этим объектам", - рассказали в министерстве строительства и ЖКХ региона. Сейчас позиция региональных властей такова: если многоэтажный дом построен качественно, то застройщику могут дать шанс оформить все необходимые документы. В ином случае здания придется сносить.