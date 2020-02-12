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12.02.2020 12:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жилье и жулье

В Дагестане примут программу ликвидации долгостроев
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Неделя - Юг России № 30(8084)
Дагестан может стать пилотным регионом, где будет опробован механизм сокращения числа объектов незавершенного строительства - в республике их более двух тысяч как в промышленности, так и в соцсфере. Но самая наболевшая проблема - это многоквартирные дома. Строительство многих решением властей приостановлено, так как у застройщиков не оказалось правоустанавливающих документов.
Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы В Махачкале есть целые улицы недостроенных домов. Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы
В Махачкале есть целые улицы недостроенных домов. Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы

По данным Генпрокуратуры России, в быстро растущей Махачкале, где постоянно требуется все новое и новое жилье, процветает незаконное строительство. Без каких-либо разрешений в городе в последние годы бизнесмены возводили сотни домов. В погоне за баснословной прибылью застройщики экономили на материалах и возводили многоэтажки вопреки законам, нормативам и даже здравому смыслу.

Только в Махачкале более пятисот многоквартирных домов, построенных в нарушение закона. Десятки тысяч людей еще на этапе строительства купили в них квартиры. По тридцати многоэтажкам суд уже вынес решение о сносе.Люди возмущаются: их никто не предупреждал, что дома построены незаконно, некоторые вложили свои последние деньги. Но не секрет, что зачастую, польстившись дешевизной, недвижимость покупали, не спрашивая никаких документов.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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"Перед покупкой квартиры следовало быть внимательными и требовать у застройщика разрешение на строительство, свидетельство о праве на земельный участок, проектную декларацию, другие учредительные документы. Жильцы в подобных случаях несут такую же солидарную ответственность, как и незаконный застройщик", - считают в минстрое республики.

Но в том-то и дело, что и права на землю, и другие документы могли быть липовыми. Как рассказали в прокуратуре Дагестана, с 2000 по 2018 год должностные лица администрации Махачкалы, управления Росреестра по региону и других структур на основании подложных документов незаконно оформляли права на находящиеся в государственной и муниципальной собственности земельные участки. По материалам проверки заведены уголовные дела по статьям "Создание преступного сообщества и участие в нем" и "Мошенничество".

"Организована работа по аресту похищенного имущества и возврату его в государственную и муниципальную собственность. Так, в муниципальную собственность возвращено два земельных участка общей площадью более 60 тысяч квадратных метров кадастровой стоимостью свыше 68 миллионов рублей, расположенные в Махачкале, - проинформировали в надзорном ведомстве.

Тем временем

На все вошедшие в черный список дома составлены паспорта объектов. "Из резервного фонда правительства РФ Минстрою России выделены бюджетные ассигнования в размере 25 миллионов рублей на обследование 50 многоквартирных домов, возведенных с нарушениями законодательства о градостроительной деятельности. По результатам обследования межведомственная комиссия примет решение по этим объектам", - рассказали в министерстве строительства и ЖКХ региона. Сейчас позиция региональных властей такова: если многоэтажный дом построен качественно, то застройщику могут дать шанс оформить все необходимые документы. В ином случае здания придется сносить.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Снос незаконных построек в России

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