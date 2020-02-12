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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дотянуться до звезд

Во Владикавказе открылись планетарий и школа космонавтики
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 30(8084)
Во Владикавказе открылись планетарий и школа космонавтики для детей. Здесь установлены настоящие приборы и кресла, побывавшие в свое время на МКС, точные модели кабин космических кораблей "Аполлон" и "Союз", различные тренажеры.
Владикавказские ребята мечтают полететь в космос. Фото: region15.ru Владикавказские ребята мечтают полететь в космос. Фото: region15.ru
Владикавказские ребята мечтают полететь в космос. Фото: region15.ru

Инициатором его создания стал конструктор лауреат Госпремии СССР ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев, именем которого и назван первый в СКФО подобный центр. В нем смогут обучаться 300 детей из всех регионов Северного Кавказа.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В торжественной церемонии приняли участие глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, летчик-космонавт Герой РФ Александр Лазуткин и генерал-майор авиации дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

- Верю, что наступит тот момент, когда кто-то из ребят, обучающихся здесь, станет настоящим космонавтом. Может, будет по Луне ходить и даже до Марса долетит, - сказал Владимир Джанибеков.

Во дворе планетария, прямо на набережной Терека, теперь появилась и необычная зона отдыха для горожан - с двумя телескопами с тысячекратным увеличением. Рядом с ними расположилась модель Солнечной системы диаметром 12 метров с девятью планетами (это красивые гранитные шары) и громадные солнечные часы.

- Сам планетарий находится в переделанной в свое время шиитской мечети 1873 года постройки, - рассказывает директор школы космонавтики Руслан Комаев. - Он закрылся в 1992 году, и с тех пор памятник архитектуры оставался в полуразрушенном состоянии. После реконструкции здание приобрело первоначальный вид.

Все работы по созданию практически нового планетария и школы космонавтики во Владикавказе были проведены на средства спонсоров.

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ

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