Во Владикавказе открылись планетарий и школа космонавтики

Инициатором его создания стал конструктор лауреат Госпремии СССР ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев, именем которого и назван первый в СКФО подобный центр. В нем смогут обучаться 300 детей из всех регионов Северного Кавказа.
В торжественной церемонии приняли участие глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, летчик-космонавт Герой РФ Александр Лазуткин и генерал-майор авиации дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.
- Верю, что наступит тот момент, когда кто-то из ребят, обучающихся здесь, станет настоящим космонавтом. Может, будет по Луне ходить и даже до Марса долетит, - сказал Владимир Джанибеков.
Во дворе планетария, прямо на набережной Терека, теперь появилась и необычная зона отдыха для горожан - с двумя телескопами с тысячекратным увеличением. Рядом с ними расположилась модель Солнечной системы диаметром 12 метров с девятью планетами (это красивые гранитные шары) и громадные солнечные часы.
- Сам планетарий находится в переделанной в свое время шиитской мечети 1873 года постройки, - рассказывает директор школы космонавтики Руслан Комаев. - Он закрылся в 1992 году, и с тех пор памятник архитектуры оставался в полуразрушенном состоянии. После реконструкции здание приобрело первоначальный вид.
Все работы по созданию практически нового планетария и школы космонавтики во Владикавказе были проведены на средства спонсоров.