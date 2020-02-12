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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Оставьте его на месте!"

Жители Каспийска выступили за сохранение коррекционного детского дома
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 30(8084)
В Каспийске работники специального коррекционного детского дома и общественники выступают против закрытия учреждения. Они опасаются, что приглянувшаяся кому-то территория пойдет под очередную застройку.
Фото: Руслан Алибеков Работники детского дома и общественники выступают против закрытия учреждения. Фото: Руслан Алибеков
Работники детского дома и общественники выступают против закрытия учреждения. Фото: Руслан Алибеков

Информация о закрытии детдома появилась в ноябре прошлого года. После этого жители города несколько раз выходили на акции, требуя сохранить детское учреждение. В республиканском минобрнауки рассказали "РГ", что в детском доме работают 40 специалистов, а проживают и воспитываются всего девять детей, хотя учреждение рассчитано на 75.

Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы
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"С целью эффективного использования имущественного комплекса, а также увеличения охвата детей дошкольным образованием в Каспийске рассматривается вопрос о перепрофилировании данного учреждения в государственный детский сад. В случае реорганизации воспитанники детдома будут переведены в Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации в Махачкале. В нем созданы все необходимые условия не только для проживания, но и для профессионального обучения детей", - прокомментировали ситуацию в министерстве.

Что касается воспитателей детдома, то тех, кто имеет необходимую квалификацию, предлагается трудоустроить в новый детский сад.

Активист движения "Каспийск - наш город" Хабиб Айгумов считает планы создать в помещении детский сад изначально невыполнимыми. По его словам, на встрече с общественниками представитель Роспотребнадзора отметил, что тип здания не подходит для детсада, а на переделку придется затратить много средств.

"В республике функционирует шесть коррекционных школ-интернатов для умственно отсталых детей, в которых воспитываются 1302 ребенка. При этом в четырех из них количество обучающихся детей не соответствует проектной типовой мощности учреждения. Что мешает министерству направить в этот детский дом детей из других аналогичных учреждений, которые переполнены?" - говорит активист.

Сотрудники детского дома в своем письме на имя главы Дагестана Владимира Васильева предлагают в качестве компромиссного решения перепрофилировать детдом в школу-интернат или образовательный детский центр.

"Учитывая, что в республике отсутствуют учреждения для детей с аутическими расстройствами, и для разгрузки коррекционных учреждений для детей с умственной отсталостью предлагаем реорганизовать наше учреждение в коррекционную школу-интернат или в центр образования детей с особыми образовательными потребностями. В этом случае значительных финансовых затрат на реорганизацию учреждения не потребуется", - говорится в обращении.

Фото: Алексей Калабин
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В минобрнауки республики считают, что переживать за судьбу учреждения не стоит. Благодаря программе содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние три года их количество в регионе сократилось на 839 человек. Всего в Дагестане на сегодняшний день насчитывается 4736 детей-сирот, 4620 из которых воспитываются в опекунских семьях, 116 - в учреждениях для детей-сирот.

"По мере уменьшения количества детей-сирот в республике проводится реорганизация детских домов. Учреждения перепрофилируются в дошкольные образовательные организации либо в центры содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей. За последние пять лет в республике реорганизовано три учреждения", - рассказали в министерстве.

Но у жителей Каспийска все равно остаются сомнения, они полагают, что реорганизация детдома, расположенного в центре города, - лишь повод к его полной ликвидации и передаче земельного участка для возведения очередной высотки.

"Подобные примеры есть. Ранее механический техникум лишился двух гектаров земли. Были попытки захватить большую спортивную площадку музыкально-хореографического училища. Я полагаю, что такую же отработанную схему хотят применить и к детскому дому", - говорит Хабиб Айгумов.

К началу февраля ситуация в детдоме не изменилась. Детей пока еще не распределили по новым местам. "РГ" будет следить за развитием событий.

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