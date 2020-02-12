Экс-замгубернатора Псковской области посадили на пять лет

В Псковском городском суде оглашен приговор по громкому уголовному делу, фигурантом которого стал бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в канцелярии суда по уголовным делам.

Экс-чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В зачет наказания пойдет тот срок, который Александр Кузнецов провел в СИЗО. Там он содержался с 14 декабря 2018 года.

- Используя свое служебное положение, вице-губернатор получил взятку от руководителя коммерческого общества в виде услуги имущественного характера, - отметили в пресс-службе СК РФ. - Он снизил на 1,35 миллиона рублей стоимость жилого дома, который ранее приобрела жена чиновника.

Напомним, уголовное дело в отношении замгубернатора было возбуждено Главным следственным управлением СК России в декабре 2018 года. Как установило следствие, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом во Пскове, занизив его стоимость. Взамен на полученную "скидку" Кузнецов помог предприятию выиграть аукцион на заключение госконтракта в размере более 40 миллионов рублей, за счет которых в регионе предполагалось построить медицинское учреждение. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова была изъята ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, которая представляла собой удостоверение личности и давала ее обладателю право проживать в Эстонии.