К студии, снимавшей "Улицы разбитых фонарей", подан иск о банкротстве

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило заявление от банка из Люксембурга, который требует признать банкротом киностудию "Прогресс-студия". Именно она снимала легендарный сериал "Улицы разбитых фонарей".

Как следует из данных Арбитражного суда Санкт-Петербурга, банк заявил о том, что в 2013 году открыл кредитную линию для студии на общую сумму 75 миллионов долларов. Банк постепенно перечислял студии деньги, а студия рассчитывалась с кредитной организацией.

В декабре 2017 года студия должна была внести очередной платеж в размере 3 миллиона 750 тысяч долларов, также от заемщика требовалось погасить проценты по кредиту в размере более 400 тысяч долларов. Но деньги на счет кредитной организации так и не поступили.

В январе 2018 года банк потребовал досрочно погасить кредит и выплатить порядка 10 миллионов долларов - оставшуюся сумму задолженности вместе с процентами и просрочками. Средства кредитор так и не получил и сейчас подал иск о банкротстве.

В студии введена процедура наблюдения, назначен арбитражный управляющий. Стоит отметить, что по уставной капитал студии составляет всего 20 тысяч рублей, а сумма долга в пересчете на отечественную валюту оценивается в 611 миллионов 959 тысяч рублей.