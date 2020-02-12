В Устьянском районе Поморья бабушки играют в хоккей не хуже внуков. Когда молва об этом дошла до Архангельска, в реальность такой ледовой дружины было трудно поверить. Да, мы взяли курс на активное долголетие, но ведь это не какой-нибудь спокойный пилатес, а лихая игра на льду. Там же носятся, как ракеты, сталкиваются, падают и с грохотом влетают в бортики!..

Однако молва подтвердилась: в селе Березник действительно тренируется уникальная хоккейная команда бабушек "Устьяночка", подобных которой нет нигде. Самой младшей ее участнице - 52 года, а самой старшей 22 февраля исполнится 80. Это капитан команды Валентина Федорова, председатель совета села и душа Березника. В день ее юбилея бабушки выйдут на свой первый большой матч с настоящим соперником.

А пока они забивают шайбы друг другу, осваивая все премудрости сложной игры.

Лед же скользкий!

Всего год назад хоккеистки и подумать не могли, что встанут на коньки.

- Мы занимались в тренажерном зале нашего ледового дворца, - рассказывает Валентина Федорова. - Его окна выходили на арену, где тренировались дети. Мы на них смотрели, и вдруг завидно стало: тоже хотим кататься! Спросили - нам говорят: "Да пожалуйста! Созывайте желающих, выбирайте дни тренировок". Собралось одиннадцать человек. И представьте себе, ни одна из нас до этого на коньках не стояла! Только две бабушки когда-то в молодости пробовали кататься. Во время учебы в педагогическом институте у меня был третий юношеский разряд по лыжам - вот и все, что связывало со спортом.

Первый выход на лед запомнили все. Защитник команды Нина Волюжская - ей 61 год - признается, что в тот момент в голове была одна мысль: как бы дойти на этих коньках от раздевалки до хоккейного поля... А дальше-то - батюшки-светы, лед! Он же скользкий и твердый! Что делать? Находчивые бабушки попросили подвезти им хоккейные ворота и делали первые шаги на льду, держась за эту опору. Помогали и специальные фигуры для обучения детей.

«Всем женщинам советую: играйте в хоккей, если есть возможность. Начать никогда не поздно — посмотрите на нас!»

Когда пенсионерки более-менее освоились на ледовой арене, им выдали клюшки и шайбы.

Хоккеистки в ватных штанах

Тренером "Устьяночки" стала Мария Онолбаева - двенадцатикратная чемпионка России, участница Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, действующий вратарь Лиги женского хоккея.

- Таких подопечных у меня еще не было, - улыбается наставница бабушек. - Я тренирую ребят 2013 года рождения и вратарей старшей группы 12-15 лет. Верила ли в новую команду? Да! Потому что если у человека есть большое желание, у него все получится, надо ему только помочь. И прогресс налицо: мои возрастные подопечные вполне уверенно катаются с клюшкой. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но в скорости они еще могут прибавить.

Конечно же, на льду не все было гладко: и падали, и получали ушибы. Боялись переломов, которые особо опасны для пожилых людей. Но до серьезных травм, к счастью, не доходило. Как-то одна из хоккеисток сильно ударилась спиной о лед и месяц не могла тренироваться - это было самое большое ЧП.?Чтобы смягчить падения, бабушки обзавелись наколенниками, кто-то достал из сундука старые ватные штаны. А когда им сшили настоящую хоккейную форму, проблема практически исчезла.

- В форме-то падать не страшно - она защищает от ударов. Но в ней так много разных деталей! В первый раз мы с помощью тренеров облачались целых полчаса, а сейчас за десять минут управляемся сами, - не без гордости сообщает Валентина Федорова.

Сначала бабушки тренировались на льду по часу дважды в неделю, не оставляя и занятий в фитнес-зале. Но перед большой игрой подготовку усилили: три тренировки по полтора часа.

"Это будет колоссальная игра"

Родные игроков относятся к их увлечению по-разному. Большинство всячески поддерживают, однако некоторые переживают: все-таки возраст, а тут такой экстрим... При этом все понимают: ничто уже не заставит бабушек отказаться от тренировок. "Нас уже не остановить", - говорит капитан команды. За все время только две хоккеистки расстались со спортом - по уважительным причинам: одной помешало хроническое заболевание суставов, другой надо было нянчить внуков.

Влияют ли ледовые баталии на самочувствие? "Только положительно", - отвечают бабушки. Во дворце постоянно дежурит медработник, которая придет на помощь в случае недомогания. Но обычно спортсменки отказываются даже от измерения давления.

- А чего его измерять? - смеется Нина Волюжская. - Мы с такой радостью идем на тренировку, у нас уже в раздевалке царит сплошной позитив - тут не до болезней. Я ведь никогда спортом не занималась, даже в школе с физкультурой не дружила. Хоккей только по телевизору смотрела. Но привела на каток внуков, и самой захотелось попробовать. Эта игра объединяет как никакая другая. Просто кататься на коньках по кругу скучно, а с клюшкой и шайбой - совсем другое дело. Всем женщинам советую: играйте в хоккей, если есть возможность. Начать никогда не поздно - посмотрите на нас!

Соперников для первой большой игры "Устьяночки" подыскивали долго. По словам тренера, сначала хотели пригласить бывших профессионалок, но решили, что это будет слишком неравный бой. В итоге набрали добровольцев из числа сотрудниц местной компании. Они помоложе - от 30 до 40 лет, но в хоккей раньше не играли, а на лед впервые вышли всего за месяц до матча.

- Это будет колоссальная игра, - уверяет Мария Онолбаева. - Она пройдет по всем правилам большого хоккея. Только немного сократим игровое время - сделаем три периода по десять или пятнадцать минут. Возможно, на матче будут присутствовать звезды российского спорта.

Тем временем у себя в Устьянах бабушки и сами уже стали настоящими знаменитостями. Когда в село приезжают туристы, им непременно показывают необычную хоккейную команду. И то ли еще будет, когда она продемонстрирует свою игру.

Кстати

Сельский ледовый дворец - это звучит странно. Но жителям Березника повезло: здесь есть современный каток, своя команда Ночной хоккейной лиги и тренеры мирового класса. Все это организовал местный бизнесмен. А в январе он устроил бабушкам поездку в Москву на матч звезд женского хоккея - северянки были в восторге.