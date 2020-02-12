Проект "Моя история" придумала и запустила сотрудник онкоцентра Анна Медведева. На сайте будут появляться рассказы пациентов, которые не опустили руки в борьбе с болезнью, а научились жить со страшным диагнозом. Причем в полную силу, получая от жизни удовольствие.

Одна из героинь - 37-летняя Наталья. Все сложилось: замужество, карьера, квартира, не было только детей. Супруги уже собрались делать ЭКО, когда выяснилось, что Наталья беременна! Счастье? Конечно. Но на седьмом месяце беременности выяснилось, что у Натальи - рак легких.

После кесарева сечения ей пришлось проходить долгое и трудное лечение.

- Я многое переосмыслила в жизни, - рассказывает Наталья. - Моя болезнь очень сплотила семью. И сама я стала терпимее. Раньше если что не по мне, так ух! А теперь я каждый день звоню своей маме и говорю, как я ее люблю.

Наталья строит планы: подучить английский язык, поехать в Англию, чтобы посмотреть, как играет "Манчестер Юнайтед". И многие из тех "хочу", которые она раньше себе не позволяла, теперь стали осуществляться. Например, решила, что хочет научиться водить машину, сдала на права, и недавно семья купила первый автомобиль.

- Меня не удручает ситуация абсолютно. Сколько мне дано, столько дано. Раньше я много бегала по вечерам. Теперь получаю удовольствие от медленных прогулок и даже от лежания на снегу. Мой муж тоже многое переоценил. Он говорит: "Ты рядом со мной, и я этим счастлив". Я наслаждаюсь, когда он приходит с работы. Казалось бы, обыденная жизнь - обнять его, подержать за руку... Он малоэмоционален и редко мне говорил, что любит, - это же и так понятно. А теперь он хочет, чтобы я слышала его признания. И мне это очень приятно.

Анна Медведева собрала уже более десятка откровенных интервью с людьми, жизнь которых однажды изменило известие: у вас рак. Каждый из них нашел свой путь.

- Большинство людей, конечно, сразу кидаются искать в интернете все про свою болезнь, - рассказывает Анна. - Но как себя вести с этой болячкой, не говорится нигде. Как выстраивать свои отношения с близкими, со знакомыми, с самим собой.

«Моя болезнь очень сплотила семью. И сама я стала терпимее»

Сколь ни странным это покажется, но немало людей до сих пор считает, что рак - это заразно. Такое средневековое отношение зачастую очень вредит человеку принять свою болезнь и сражаться с ней.

- Были случаи, когда таксисты, увидев меня в медицинской маске и поняв, что я еду в онкоцентр, просто разворачивались и уезжали, - рассказывает, например, пациентка Алена.

- Иногда близкие онкобольного, узнав о диагнозе, впадают в панику или начинают загодя делить наследство, - говорит Анна Медведева. - Я не призываю ни к чему. Я просто хочу помочь людям выстроить правильную линию поведения - и с самим собой, и со своими родными. Реальные истории реальных людей - лучший способ сделать это.

Петербургский врач-онколог Рашида Орлова отмечает: реальные успехи в лечении рака сегодня таковы, что скоро он из диагноза-приговора превратится просто в диагноз, с которым люди живут, как с хронической болезнью, долгие-долгие годы. Никто ведь не впадает в депрессию и панику, узнав, что у него, например, выявили гипертонию. Так же будет и с раком. Периоды ремиссии во многих случаях могут длиться годами и даже десятилетиями. А ведь это - целая жизнь.

На заметку

Проект "Моя история": oncocentre.ru