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12.02.2020 10:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, у каких станций метро в Петербурге самое дешевое жилье

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Самая дешевая квартира у метро в Петербурге стоит 2,9 миллиона рублей, самая дорогая - 37 миллионов. К такому выводу пришли эксперты сервиса Kairos Real Estate, проанализировав цены на "однушки" на вторичном рынке у конечных станций подземки в Северной столице.

Фото: iStock
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Как выяснилось, доступнее всего жилье у станции метро "Дунайская". Здесь минимальная цена однушки - 2,9 миллиона рублей. Сейчас возле "Дунайской" продается 59 квартир.

Немного дороже будет стоить жилье у станции метро "Парнас". Квартиру в этом микрорайоне можно купить за 2,94 миллиона. У станции метро "Парнас" активно ведется жилищное строительство, на продажу выставлено сейчас 105 однокомнатных квартир. Стоит отметить, что цены разные. При минимальном бюджете покупателю достанется квартира площадью 31 квадратный метр в недавно построенной многоэтажке эконом-класса. А за 7,5 миллиона здесь можно купить "однушку" площадью 47 квадратных метров.

За 3,2 миллиона рублей можно купить однокомнатную квартиру у станции метро "Проспект ветеранов", за 3,3 миллиона - возле станции "Рыбацкое", как минимум в 3,5 миллиона обойдется покупка такого жилья у станции "Улица Дыбенко". Среди конечных станций самой дорогой оказалась "Спасская", где "однушку" неподалеку можно купить за 5,1 миллиона рублей. А за 37 миллионов покупателей ждет элитная квартира.

В исследовании специалисты не учитывали предложения у станции метро "Девяткино", она расположена в Ленобласти. Также не анализировалась ситуация у станции метро "Шушары", которая находится в промзоне.

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