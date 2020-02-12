Сразу две выставки к юбилею Федора Абрамова открылись в Архангельском музее изобразительных искусств под плавные пинежские песни.

Писатель очень любил эти напевы, как и все, что связано с Пинежьем и его родной Верколой. По признанию Абрамова, эта земля питала его, словно сосну или ель. Поэтому одну из юбилейных выставок - "Там, у Пинеги реки..." - посвятили культурному наследию абрамовской родины.

В центре экспозиции - народные костюмы из богатой музейной коллекции, собранной в экспедициях по деревням в 1960-1970-е годы.

Впервые представлен праздничный зимний наряд с шубкой и "шапоцькой", как говорили на Пинежье. На Крещение богатые крестьянские девушки в таком облачении выходили к иордани. Один из самых редких экспонатов - синий набивной платок: казалось бы, скромный, но мало где сохранился.

Куратор выставки Людмила Кислуха о каждом образе может поведать целую историю. Это сегодня что захотел, то и надел. А в былые времена все носили со смыслом.

- Вот этот уникальный сарафан из ярко-красного сукна надевали на второй день свадьбы, а потом убирали в сундук и передавали по наследству. В России сохранилось всего два таких наряда - у нас и в Русском музее. А вот костюм пинежской молодухи, который носили в первый год замужества: сарафан-"набивник", повойник , украшения и кожаные ботиночки на каблучке, - рассказывает она.

В качестве главной фотозоны публика сразу облюбовала уголок с воссозданной пинежской "вечорой", на которую собиралась молодежь - потусоваться, как сказали бы сегодня. Под образами накрыт стол с самоваром, а рядом прялка: о работе в деревне никогда не забывали.

Большой раздел выставки посвящен духовному наследию Пинежья. Его представляют старинные иконы и деревянная резьба XV-XVII веков. В тех краях особенно чтили Федора Стратилата - покровителя православного воинства и святого Артемия Веркольского, в отрочестве пораженного молнией во время работы в поле. Он считался одним из немногих "народных святых", подвиг которых заключался в крестьянском труде.

На другой выставке проекта под названием "Веркола - самая красивая страна" представлены работы заслуженного художника России Всеволода Видякина. Знаменитые дома с "конями"-охлупнями на крышах, монастырь за рекой Пинегой, улицы и угоры, амбары и колодцы - каждый этюд раскрывает уголок деревни, которую Федор Абрамов считал первой красавицей на свете.

- Я не был знаком с Федором Александровичем, но мне много рассказывал о нем его друг Дмитрий Клопов, тоже художник, подвижник, которого уже нет с нами. Веркола - замечательное, вдохновляющее место. Там для творческих людей непочатый край - только работай и работай. И другие пинежские деревни - Кеврола, Едома - уникальны по красоте своей, - отмечает мастер.

Тем временем

На Пинежье уже все готово к празднованию 100-летия Федора Абрамова. Как рассказал начальник отдела культуры администрации Пинежского района Леонид Житов, 28 февраля в Карпогорах пройдут два форума - литературный и гражданских инициатив. На первом пойдет речь о восприятии творчества писателя, а на втором - о сохранении деревень, за которое ратовал Абрамов. Активисты со всей области поделятся своим опытом возрождения глубинки.

А 29 февраля писателя будут вспоминать в родной Верколе. На высоком угоре, где он похоронен, пройдут лития и гражданская панихида. Для гостей проведут экскурсии по Верколе и ее музеям, пригласят их в литературную гостиную и на премьеру спектакля Архангельского театра драмы "Сарафан" по произведениям Абрамова.