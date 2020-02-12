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12.02.2020 14:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельской области пациентам оплатят проезд на гемодиализ

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

С 1 апреля 2020 года жители Архангельской области, страдающие почечной недостаточностью, будут получать ежемесячную выплату на проезд к месту проведения гемодиализа. Областное собрание приняло закон об этом сразу в двух чтениях.

Как сообщила министр труда, занятости и соцразвития региона Елена Молчанова, в Поморье насчитывается порядка 500 таких больных. Все они должны пожизненно получать специализированную медицинскую помощь. Процедура гемодиализа обычно длится четыре часа, при этом она необходима как минимум три раза в неделю.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В регионе гемодиализ проводят только в восьми медицинских организациях, расположенных в пяти городах - Архангельске, Северодвинске, Вельске, Котласе и Коряжме.

- Большинство таких пациентов получают необходимую процедуру далеко от их места проживания и тратят значительные суммы на проезд, - отмечает Елена Молчанова. - За год в среднем получается более 150 поездок. Проблема поднималась давно, и в этом году нам удалось ее решить. Новую меру соцподдержки будут получать все жители области, которые страдают хронической почечной недостаточностью и нуждаются в процедуре гемодиализа. Если это несовершеннолетние пациенты, выплату станут получать их родители или другие законные представители.

Для получения выплаты надо будет подать заявление в орган соцзащиты или в саму медицинскую организацию, которая проводит гемодиализ. Предоставлять билеты для подтверждения факта проезда не потребуется. Размер выплаты рассчитают исходя из расстояния от дома пациента до места проведения процедуры и действующих транспортных тарифов на этом маршруте.

- Мы постарались максимально упростить порядок получения выплаты, исключив бюрократические препоны. Пациент будет каждый месяц получать фиксированную сумму, которой сможет распоряжаться по своему усмотрению. Возможно, он не будет возвращаться домой после каждой процедуры, а решит остаться у родственников или снять квартиру. Это его право, выплату он в любом случае получит, - отметила министр.

На новую меру соцподдержки в областном бюджете 2020 года будет предусмотрено около 11 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе решается вопрос по аналогичным выплатам для сопровождающих больных почечной недостаточностью на гемодиализ. Большинство из них страдают тяжелыми сопутствующими заболеваниями и не могут самостоятельно добраться до места жизненно важной процедуры.

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