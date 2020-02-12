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12.02.2020 08:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крутите педали

В Петербурге построят почти 22 километра новых веломаршрутов
Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 30(8084)
В противостоянии автомобилистов и велосипедистов победили последние. Петербургские власти заявили, что не будут ликвидировать велополосы на центральных улицах города. Более того, анонсировали строительство 21,8 километра новых маршрутов до конца года.

Объектом споров, в частности, стала полоса для велосипедистов вдоль набережной Фонтанки. Представители Муниципального образования Сенной округ выступили с предложением убрать ее. С появлением велополосы проезжая часть сузилась, поэтому движение на и без того довольно загруженной дороге замедлилось. Между тем велосипедистами этот маршрут не очень востребован. А те немногие, что здесь проезжают, вполне могли бы двигаться в одном потоке с машинами, считают авторы инициативы.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Однако этим доводам не вняли. Ни на набережной Фонтанки, ни в других местах велополосы ликвидировать не будут, заявили в Смольном. Кроме того, власти озаботились обеспечением безопасности велосипедистов на участке вдоль Фонтанки. Теперь, судя по всему, автомобилистов ждут новые сложности: здесь собираются снизить скоростной режим и обустроить искусственные дорожные неровности.

Надо отметить, что недовольство веломаршрутами - специфика перегруженного транспортом исторического центра. В более просторных спальных районах и на окраинах Петербурга выделенным полосам радуются не только велосипедисты, но и автомобилисты. Во-первых, снизилось количество аварий. Во-вторых, парковаться вдоль велополосы запрещено, то есть в конечном итоге дорога становится просторнее.

Власти Петербурга не скрывают, что автомобилистам не стоит рассчитывать на послабления в обозримом будущем. В Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга ясно говорится, что транспортная система города будет развиваться в том числе за счет "сдерживания роста использования личного автотранспорта и развития системы велосипедных маршрутов".

- Приоритеты при принятии решений по вопросам развития транспортной системы определены в следующей последовательности: пешеход - городской пассажирский транспорт - личный автотранспорт, - отмечают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Справка "РГ"

В настоящее время в Санкт-Петербурге для велосипедистов доступен 31 велосипедный маршрут общей протяженностью 116 километров.

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