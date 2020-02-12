В Петербурге решили оштрафовать пациентку, сбежавшую от карантина

Петербурженка, попавшая в Боткинскую больницу на карантин по подозрению в коронавирусе, сбежала из медучреждения, за что теперь ей грозит административное наказание, сообщает РИА Новости.

Жительница Северной столицы была доставлена из Китая в Россию в связи с начавшейся эпидемией. Никаких симптомов заболевания у нее выявлено не было. А через несколько дней она вызвала скорую помощь из-за болей в горле. Прибывшие медики, озабоченные сочетанием симптомов и пребыванием пациентки в Китае, госпитализировали ее в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, где для больных с подозрением на коронавирус устроены специальные карантинные боксы.

Спустя несколько дней, когда девушке стало легче, она из карантина сбежала: разомкнула электрическую цепь, блокирующую замок в бокс. По предписаниям Роспотребнадзора пациентка должна была находиться на карантине в течение 14 дней.

В комитете по здравоохранению заявили, что сейчас беглянке грозит административное наказание в виде штрафа. Нарушения санитарного законодательства предусматривают ответственность пациента частью 1 статьи 19.5 КоАП. Штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей.