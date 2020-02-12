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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Одиночество по закону

Правовое закрепление статуса человека, живущего без семьи, повысит адресность социальной помощи
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Санкт-Петербург № 29(8033)
Депутаты петербургского парламента в первом чтении приняли новые поправки в Социальный кодекс. Их суть в том, что впервые конкретизируется понятие "одиноко проживающий гражданин". Это нужно, чтобы не возникало двусмысленности при получении льгот.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге одиноким положены значительные льготы. Им, например, жилье дают большей площади на человека, чем семейным. Одиноким пенсионерам могут бесплатно поменять электроплиту или газовую колонку.

Фото: Александр Кондратьев/РИА Новости
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Но проблема в том, что в Петербурге ни в одном документе не было прописано, а что же такое одиночество. Вопрос философский, а судебных процессов за последние годы набралось в каждом районе столько, что впору написать трактат.

Например, на районные администрации периодически подают в суд иногородние студенты. Они просят признать их одинокими и нуждающимися в социальной помощи на основании того, что они проживают в общежитиях без семьи. Суды всем отказывают: жизнь в общежитии одинокой не считается.

В Выборгском районе Петербурга несколько лет длилась тяжба молодого человека, который переехал в Северную столицу из города Энгельс в Саратовской области. У парня есть инвалидность, и он сразу после переезда обратился за всеми положенными ему по закону льготами. И он их получил. При этом для одиноких инвалидов льготы больше, чем для тех, кто проживает с семьей.

Теперь, если человек прописан в квартире или в комнате один, то он считается одиноко проживающим

Между тем молодому человеку было сложно в Петербурге одному, и к нему вскоре переехала мама, у нее нет инвалидности, и она еще работает. Часть льгот с молодого человека сняли, так как он больше не являлся одиноким. Юноша взялся судиться с районной администрацией, но проиграл процесс: районные власти доказали, что парень фактически проживает не один, а с мамой, которая ему помогает.

Фото: iStock
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Если в Выборгском районе льготы были отменены в связи с фактическим приездом родственника, то в Красногвардейском районе 90-летний пенсионер и правда живет один. Его сын давно переехал во Францию. А с пенсионера взимают плату за капремонт.

Он стал судиться. Как выяснилось, вся заковырка оказалась в прописке сына. Несмотря на его переезд, у мужчины сохранились российский паспорт и регистрация в квартире отца. То есть пенсионер по документам не является одиноким.

Скоро все эти изматывающие судебные процессы могут уйти в прошлое. Поправки в Социальный кодекс подразумевают, что теперь человек будет считаться одиноким независимо от того, женат он или есть ли у него дети. В основе расчета будет прописка. Если человек прописан в квартире или в комнате один, то он считается одиноко проживающим. Если зарегистрирован еще кто-нибудь и пусть он даже живет отдельно, гражданин одиноким не считается.

Юрий Шестериков, представитель губернатора в Заксобрании, говорит, что четкое определение позволит повысить адресность социальной помощи и не потребует дополнительных средств из бюджета. Если льготник живет в коммуналке, то никто, кроме него, не должен быть зарегистрирован в той же комнате. Соседей по квартире нововведение не касается, ведь они прописаны в помещениях с другими кадастровыми номерами и не являются членами семьи.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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