Помощь бездомным людям в Петербурге оказывают и государственные органы, и общественные организации. Но координацию их действий нередко тормозят элементарные препоны: например, отсутствие спецтранспорта. Решить эту проблему призван "Социальный патруль" - проект благотворительного фонда "Диакония", который начался в Петербурге. Он заключается в том, чтобы обеспечить бездомным, не способным самостоятельно передвигаться по мегаполису, бесплатную доставку к тем службам, где им могут помочь.

- Наш проект - важная часть развития системы низкопороговых гуманитарных сервисов и взаимодействия между организациями, которые помогают бездомным людям, - говорит координатор проекта Елена Лепешонок. - Цель - повысить доступность профессиональной медико-социальной помощи тем, кто не может передвигаться самостоятельно.

Чтобы решить эту проблему, инициаторы проекта купили автомобиль "Лада Ларгус", переоборудовали его так, чтобы было удобно перевозить людей в инвалидных креслах. В начале февраля автомобиль с надписью на борту "Социальный патруль" и заметно начертанным тут же номером телефона - 703-82-30 - отправился в свой первый рейс.

Пока среди тех, кому удалось помочь, - пять человек. Среди них, например, 78-летняя Наталья С. "Социальный патруль" обнаружил женщину в одном из гаражей в Центральном районе. Передвигаться самостоятельно она не могла. Кроме основного заболевания у нее тяжелые пролежни, отсутствие документов и средств. "Социальный патруль" доставил ее в горбольницу N 16, после оказания необходимой медпомощи Наталья будет переведена в приют с сестринским уходом.

Еще к одному пациенту-ампутанту службу "Социального патруля" вызвали сотрудники Елизаветинской больницы. Отсутствие документов и места жительства обрекали его на полную неизвестность в перспективе выписки. Однако подключившиийся к его истории православный клуб "Кинония" в лице координатора Виталия Курденко помог несчастному связаться с родственниками и договориться о его транспортировке на родину.

В течение этого года проект «Социальный патруль» будет реализовываться на средства Фонда президентских грантов, а затем — на собственные

В течение этого года проект "Социальный патруль" будет реализовываться на средства Фонда Президентских грантов, а со следующего года деньги для его финансирования организаторы будут искать сами.

- Благотворительные фонды, учреждения и организации, помогающие бездомным в Санкт-Петербурге, давно обсуждали необходимость создания мобильной бригады, - отмечает Елена Лепешонок. - Идея "Социального патруля" возникла из этого обсуждения и реальных потребностей людей, живущих на улице.

Это мнение разделяют и партнеры проекта.

- В консультационную службу "Ночлежки" регулярно обращаются люди, которым нужен специальный транспорт и сопровождение, а теперь благодаря сотрудничеству с командой "Социальный патруль нам будет легче организовать помощь для них, - говорит Наталья Шавлохова, руководитель консультационной службы и приюта благотворительной организации "Ночлежка".

Михаил Калашников, координатор благотворительных программ "Мальтийская служба помощи", рассказал о том, что в его работе "Социальный патруль" актуален и нужен, потому что приют у "Мальтийской службы помощи" есть, а спецтранспорта - нет.

Представитель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Сергей Мацкевич подтвердил, что "Социальный патруль" - важный проект для развития социальных и гуманитарных сервисов людям, живущим на улице. Именно благодаря координации государственных и общественных служб бездомные в Петербурге имеют возможность поесть, согреться, помыться, восстановить свои документы, получить социальную, медицинскую, юридическую помощь.

Команда микроавтобуса - социальный работник и водитель, приезжают на оборудованной выдвижным пандусом и инвалидным креслом машине к бездомному человеку по запросу от организаций или от граждан. Эта команда выясняет проблему и составляет маршрут транспортировки. Перевозка и сопровождение осуществляются только по согласию человека.

Заявки от организаций и граждан принимаются по рабочим дням с 9.00 до 19.00.