В Поморье ввели запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей

В Архангельской области в ближайшее время запретят розничную продажу бестабачных никотиновых смесей. Запрет вступит в силу сразу после официальной публикации закона, принятого региональным парламентом 12 февраля.

Как сообщил заместитель председателя Архангельского облсобрания Александр Дятлов, документ вводит понятие "бестабачная никотиновая смесь" и предусматривает административную ответственность за ее продажу на территории региона.

Такие смеси представляют собой аналог запрещенного табачного снюса. Они выпускаются без табака, на основе трав, пропитанных никотином. Чаще всего их производят в форме ярких леденцов, мармелада или других сладостей, которые особенно привлекают подростков. Из-за отсутствия табака школьники считают сосательные или жевательные смеси неопасными, а взрослые не всегда осознают масштаб проблемы.

- Необходимость запрета на продажу такой продукции вызвана ее социальной опасностью, - отметил Александр Дятлов. - В одной порции смеси может содержаться до 40 миллиграммов никотина, а смертельная доза для ребенка составляет 60 миллиграммов. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок на территории области не могли найти сертификатов на эту продукцию, а компании-производители были оформлены либо на умерших людей, либо на лиц, которых невозможно установить.

В ходе рейдов было проверено 300 торговых точек и обнаружено 600 коробок с опасными смесями, которые продавались под видом обычных конфет. В 2019 году в Северодвинске шестеро школьников попали в больницу с тяжелым отравлением в результате употребления бестабачных никотиновых "сладостей".

Новый областной закон устанавливает административные штрафы за продажу никотиновых смесей: для обычных граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для организаций - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Частичный или полный запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей ввели 22 региона страны, в том числе 18 распространили его только на несовершеннолетних.