В Пскове из-за гриппа и ОРВИ объявили "масочный" режим

В Пскове для профилактики заражения гриппом и ОРВИ объявлен "масочный" режим. Постановление об этом 11 февраля издала городская администрация.

Как указывается в документе, этот режим вводится в образовательных и социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Уборка мест массового пребывания людей должна проводиться с использованием дезинфицирующих средств.

Руководству муниципальной аптечной сети Пскова предписано обеспечить наличие масок в розничной продаже.

"Масочный" режим продлится с 11 февраля до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.