Жоан Плаза покинул пост главного тренера "Зенита"

Баскетбольный клуб "Зенит", который в нынешнем сезоне дебютировал в розыгрыше Евролиги, объявил об уходе с поста главного тренера испанского специалиста Жоана Плазы.

Как сообщает пресс-служба питерцев, главный тренер и клуб расторгли контракт по согласию сторон.

Плаза возглавил "Зенит" с конца 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством уступила ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ, а в розыгрыше Еврокубка оступилась на стадии топ-16.

В нынешнем сезоне "Зенит" получил дополнительное место в Евролиге, где пока располагается на 17-м месте. В Единой лиге ВТБ команда также выступает не слишком удачно и идет на 11-й строчке, одержав 6 побед в 16 матчах.