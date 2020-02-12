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В одной отдельно взятой районной больнице Астраханской области учредили собственную награду для наиболее заслуженных сотрудников, проработавших в медицине много лет.
Фото: Наталья Коротченко/РГ Раиса Джунусова 44 года работает в скорой помощи, сейчас по возрасту заняла кресло диспетчера по приему вызовов. Фото: Наталья Коротченко/РГ
Раиса Джунусова 44 года работает в скорой помощи, сейчас по возрасту заняла кресло диспетчера по приему вызовов. Фото: Наталья Коротченко/РГ

Достойные врачи и медсестры в поселке Володарском рады неожиданному признанию их заслуг. Некоторым из них уже вручили награду "Признание" - серебряную брошь в виде лепестка.

- Награда это "внутрибольничная": никто сверху установки не давал, инициатива полностью наша, - рассказал главврач володарской больницы Асылбек Кадыров. - Идея родилась еще у бывшего руководителя, а когда в прошлом году эту должность занял я, то решил ее поддержать. Каждому человеку нравится, когда о нем помнят, уважают и признают его заслуги.

Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU
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- Конечно, приятно! - рассказала "РГ" один из первых лауреатов "Признания", старшая медсестра акушерско-гинекологического отделения Нина Мухатова. В районную больницу она пришла сразу после окончания медицинского училища: 17-летней девчонкой приехала по распределению из Белгородской области, осталась и работает вот уже 45-й год.

- Начинала я в хирургии операционной сестрой, потом была старшей сестрой в перевязочной, затем открылось гинекологическое отделение, и меня перевели туда, - говорит Нина Леонидовна. - Сейчас мне 62 года. Работу свою я очень люблю, хочу, чтобы люди были здоровы. И пациенты у нас замечательные, сколько работаю, никто ни разу не возмущался, все только благодарят. В селах, наверное, особенное отношение к медработникам.

Другая обладательница награды, 67-летняя Раиса Джунусова, родом из соседнего села Актюбе. Выучившись в астраханском медучилище, она вернулась в родной район.

- 2 марта я закончила учебу, а 10-го вышла в больницу, скоро будет 44 года, как я работаю на скорой. Сначала была фельдшером, а как вышла на пенсию, стала диспетчером по приему вызовов. Сейчас я живу в Астрахани, переехала к детям, но работаю по-прежнему в Володарском. Хотя мне предлагали место в городской больнице, но я здесь привыкла, не представляю себя вне этих стен.

Всего в володарской больнице 550 сотрудников, они обслуживают район с населением 47 тысяч человек. К слову, это одно из немногих районных медицинских учреждений, которое не жалуется на нехватку кадров. Обеспеченность врачами сегодня почти 90 процентов, средним медперсоналом - 95. И даже практически все районные ФАПы укомплектованы.

- У нас в районе почетно быть медработником, - говорит Асылбек Кадыров. - Практически в каждой семье есть врач, медсестра или фельдшер. Некоторые, например, даже в городе работают: в Кировской больнице, в туберкулезной, психиатрической. Так что наш Володарский дает такое количество медицинских кадров, что и себе хватает, и другим.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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