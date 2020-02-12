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Японская форма станет экспонатом футбольного музея в Волгограде.

Заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото передал в дар будущему Музею спорта на "Волгоград-арене" футбольную форму, в которой национальная сборная его страны выступала на ЧМ-2018. Напомним, один из матчей, против поляков, "самураи" провели именно в волжском городе. Ранее в Волгоград доставили экипировку от исландцев и англичан.

Фото: AP Photo
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- Я знаю, с вашей стороны был очень теплый прием. И подарок вам - это знак благодарности от Японской футбольной ассоциации, которая в своем послании выражает признательность России и Волгограду от всех наших болельщиков, - сказал Ямамото. - Важно развивать достигнутые результаты. Наши лидеры за последние годы встретились 27 раз. Они решили сделать 2020-й годом побратимских обменов. Волгоград без прикрас хорошо известен в Японии. В 2018 году много жителей нашей страны посетили город, а после возвращения домой они делились впечатлениями о России.

На футболке, переданной Волгограду, оставили автографы футболисты сборной Страны восходящего солнца. Также музейным экспонатом станет капитанская повязка, которую носил вратарь Эйдзи Кавасима.

Гость тоже не остался без подарка, получив фирменный шарф местного "Ротора", который рвется в премьер-лигу.

- Сегодня футбол возрождается, а такие вот встречи, общение, обмен ценными и памятными вещами способствуют, в том числе, укреплению дружественных связей именно через спорт, - отметил председатель регионального спорткомитета Александр Глинянов.

Спорт Футбол Вокруг футбола Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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