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12.02.2020 14:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи: Статус столицы республики Майкопа необходимо укреплять

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в работе сессии Совета народных депутатов МО "Город Майкоп". С отчетным докладом перед депутатами муниципального образования выступил мэр республиканской столицы Андрей Гетманов.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

На мероприятии также присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Александр Наролин, члены Кабинета министров республики, депутаты Госсовета-Хасэ, представители общественных организаций. Провел заседание председатель Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" Азмет Джаримок.

Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости
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Говоря о проделанной работе, Андрей Гетманов отметил, что в прошлом году муниципалитету удалось увеличить общую доходную часть бюджета на 1,1 млрд рублей и достичь 4,1 млрд рублей. Вместе с тем объем инвестиций в основной капитал составил 4,6 млрд рублей и остался на уровне 2018 года. За это время было построено около 50 тыс. кв. метров жилья. Господдержку на улучшение жилищных условий получили 128 молодых семей, а 136 многодетным семьям предоставлены участки под ИЖС.

Андрей Гетманов подчеркнул, что деятельность муниципалитета в прошлом году была ориентирована на реализацию национальных проектов, о которых говорилось в послании президента Федеральному Собранию, и выполнение задач, поставленных в этом направлении главой Адыгеи.Депутаты городского Совета признали деятельность руководства муниципального образования за 2019 год удовлетворительной.

В ходе обсуждения доклада мэра республиканской столицы Мурат Кумпилов акцентировал внимание на важных аспектах совместной работы по развитию муниципалитета.

"У Майкопа, как столицы, своя, особая миссия. Он - научно-образовательный, культурный центр Адыгеи, город, который задает ритм жизни всему региону. Это ко многому обязывает. Статус центра республики необходимо постоянно укреплять, делать все для того, чтобы главный город Адыгеи становился все более современным и комфортным для жизни", - сказал Мурат Кумпилов.

Главными инструментами для решения стоящих задач глава республики назвал реализацию федеральных программ, национальных проектов, вовлечение граждан в созидательные процессы и внедрение новых инициатив, направленных на повышение качества жизни людей.

Отдельно было сказано о роли партии "Единая Россия", благодаря поддержке которой в стране ведутся позитивные преобразования. Реальным отражением партийного проекта "Городская среда" стал новый облик республиканской столицы, где системно благоустраиваются общественные и дворовые территории.

Вместе с тем было указано на необходимость повышения инвестиционной привлекательности Майкопа, создания инвестиционных площадок на базе промзоны, поддержки малого и среднего бизнеса, снижения административных барьеров. Также отмечена важность усиления работы по господдержке предпринимателей, владельцев ЛПХ и информированию населения о возможностях Центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".

Наряду с этим Мурат Кумпилов дал положительную оценку усилиям муниципалитета в сфере развития сельского хозяйства, в первую очередь - животноводства, растениеводства, производства овощей и плодово-ягодных культур. Тенденцию роста по этим направлениям нужно сохранить.

Также была обозначена важность повышения доступности и качества медицинских и образовательных услуг. Совместно с федеральным центром руководство региона и

Фото: Алексей Гусев
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Среди задач, стоящих перед муниципалитетом, особо отмечены следующие: улучшение демографической ситуации, поддержка детей-сирот, молодых и многодетных семей, выполнение всех социальных обязательств, развитие спорта, а также контроль за санитарным состоянием, ремонт автодорог, реконструкция очистных сооружений, благоустройство общественных и дворовых территорий. На эти цели выделяются бюджетные средства, и важно их эффективно использовать.

В ходе сессии глава Адыгеи передал мэру Майкопа обращения жителей города, поступившие через социальные сети.

"В мой адрес через общественные и интернет-приемные, социальные сети постоянно поступают обращения жителей республики. Многие из поднимаемых вопросов могут и должны быть решены уже на уровне муниципалитета. Постоянно говорю о важности работы с обращениями граждан, и сейчас прошу максимально усилить эту работу", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Особо глава Адыгеи акцентировал внимание городской мэрии на поддержке частных приютов для животных и вовлечении соответствующих общественных организаций в решение проблем с бродячими животными.

В завершение своего выступления руководитель республики поблагодарил за работу и пожелал руководству муниципального образования, депутатскому корпусу, сотрудникам служб и ведомств успешной реализации стоящих задач.

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