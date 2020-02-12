В Научно-исследовательском институте - Краснодарской клинической больнице N 1 (НИИ-ККБ N 1) готовятся к самой масштабной за последние десять лет реконструкции. Ее цель - качественно повысить предоставляемый главным учреждением здравоохранения Кубани уровень медицинской помощи, что отразится на всех жителях шестимиллионного края.

НИИ-ККБ N 1 - признанный лидер отрасли на Кубани. В крупнейшем на сегодня лечебном центре юга России, имеющем 200-летнюю историю, выполняют более 67 тысяч сложнейших операций в год, принимают в своей поликлинике почти 800 тысяч пациентов, а ее бригады врачей совершают свыше трех тысяч выездов в районы края.

Сложение сил и финансов

На реконструкцию клиники выделено 6,5 миллиарда рублей из краевого бюджета и три миллиарда - из федерального. Работы уже начались. Полностью их планируется завершить за пять лет, однако помещения будут вводиться в строй по очереди (в некоторых начнут принимать пациентов уже через год-два).

Насколько это изменит первую краевую больницу и как повлияет на лечение пациентов, лучше всех знает главный врач НИИ-ККБ N 1, один из самых известных медиков страны, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, Герой труда России, лауреат Государственной премии РФ и практикующий торакальный хирург Владимир Порханов.

- Человек в России должен жить в среднем 80 лет. Для этого нам нужно сделать медицину такой, как в Норвегии, США или Японии, - рассказывает Владимир Алексеевич. - Нельзя лечить в сараях. Наша больница реконструируется, и это сделает ее клиникой высочайшего уровня.

На реконструкцию клиники выделено 6,5 миллиарда рублей из краевого бюджета и три миллиарда - из федерального

Первый этап второй очереди реконструкции включит в себя строительство двух современных корпусов, где разместятся кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, гибридные рентген-операционные, масштабное отделение эндоскопии, большие отделения реанимации и интенсивной терапии, процедурные и операционные блоки и еще многое другое.

- Понятно, речь идет не только о строительстве корпусов, - продолжает Владимир Порханов. - Все они будут оборудованы современной медицинской аппаратурой, различными инновационными приборами. Вот сейчас мои ученики находятся на съезде торакальных хирургов в США, в Новом Орлеане. Внимательно следим за всеми новинками в области медицины и внедряем их у себя. Например, на спонсорские деньги покупаем книги за рубежом для обучения студентов.

В ногу с веком

Реконструкция больницы позволит сделать рывок в качестве медицинских услуг - из XX века в XXI. Для пациентов поменяется все - сократится время ожидания плановых операций, уменьшатся риски при хирургических вмешательствах и сроки восстановления после них. Каждая палата будет иметь свой сан-узел и душ, а интерьер - больше напоминать дом отдыха. Все это уже включено в строительный план.

Просторные операционные, новое оборудование, освещение, рентген-установки, система вентиляции и другие инженерные узлы позволят сделать работу врачей более комфортной. Возможности для лечения расширятся в десятки раз.

- Мы планируем увеличить число операций на сердце, в особенности малоинвазивных - то есть с наименьшим воздействием на окружающие ткани и органы, - говорит профессор Порханов. - Без разреза грудины. Они называются TAVI-операции. Онкологические операции надо делать больше на ранних стадиях. В таком случае хирургические вмешательства позволяют значительно продлить жизнь человека - как будто он и не болел. Но для этого нужно иметь целую систему раннего распознавания раковых опухолей.

Наступление на рак

В первой краевой больнице за 2019 год сделано, как уже упоминалось, почти 67 тысяч операций, причем треть из них - уникальные высокотехнологичные хирургические вмешательства.

- В том числе это лечение таких серьезных заболеваний, как рак легкого и пищевода, - рассказывает доктор медицинских наук заместитель главного врача по хирургической помощи НИИ ККБ N 1 Александр Барышев. - Большие достижения есть в лечении рака желудка. Также повод для нашей гордости - онкологические операции в области лица и шеи с применением пластической хирургии. Как быть, если человеку нужно удалить, например, верхнюю челюсть, пораженную опухолью или утраченную из-за травмы? Это полностью его обезобразит и лишит возможности принимать пищу. Мы находим решение: берутся ткани пациента, нередко вместе с малоберцовой костью на сосудистой "ножке", из которых создается новое лицо, и пересаживаются в нужное место. Мы все больше внимания стали уделять качеству жизни пациентов после операции.

Врачи клиники проводят сложные хирургические вмешательства пациентам с различными опухолями костей. Если пациент обращается вовремя, нам удается сохранить конечность при помощи замещения утраченного сустава специальными эндопротезами.

- Такая операция очень сложна, - говорит Александр Барышев. - Она проводится по полису ОМС. Задача врача - спасти пациента, сохранив все его функции и красоту тела, позволив в будущем жить полноценной жизнью и при этом удалив иногда целые органы, пораженные раком.

Внедрение новейших технологий в области борьбы с раковыми опухолями в первой краевой больнице достигается в том числе благодаря работе на базе клиники кафедры онкологии Кубанского государственного медицинского университета, которой руководит академик Владимир Порханов.

Движение - это жизнь

По словам Владимира Порханова, в больнице создан Центр травматологии и ортопедии, который также принимает экстренных больных с травмами, полученными в различных ЧП.

- Ни один другой центр травматологии и ортопедии не берет таких больных - они обычно специализируются лишь на плановых операциях. А мы принимаем пострадавших, проводим срочные хирургические вмешательства, - рассказывает главврач больницы. - Кроме этого, в нашем центре делается в год около пяти тысяч плановых операций на суставах. И их число будет расти.

Опухоль под прицелом

В Краснодаре запустили линейный ускоритель для лечения рака. Уникальная техника, которая установлена в НИИ-ККБ N 1, позволяет создать и направить лечебный пучок ионизирующего излучения на опухоль, не навредив здоровым тканям пациента. Теперь лечить злокачественные новообразования стало возможным практически во всех органах тела человека. Здесь работают врачи-радиотерапевты и медицинские физики, прошедшие обучение в столичном МИФИ.

Лечебный холод

В 2019 году в Краевой клинической больнице N 1 начал работу первый в ЮФО криобанк. В специальных резервуарах за счет применения жидкого азота поддерживается температура минус 170 градусов Цельсия (ниже, чем в Антарктиде), что позволяет хранить, например, пуповинную кровь или другие биоматериалы, которые могут использовать врачи, в том числе и во время операций. Криобанк сохраняет такие компоненты и дает возможность проводить научные исследования, развивать новые технологии, которые впоследствии помогают более быстро и качественно восстанавливать ткани человека при проведении операций.

Помощь в цифрах

Сегодня НИИ-ККБ N 1 - это:

• 112 000 пролеченных пациентов в год, из них четверть - по экстренным показаниям;

• 67 000 операций, среди которых 25 000 - высокотехнологичных и 100 - 120 трансплантаций органов;

• 3000 выездов врачей для оказания медицинской помощи в районы края;

• 1500 тяжелых и крайне тяжелых пациентов, эвакуированных сотрудниками в НИИ-ККБ N 1 из больниц края для лечения в Краснодаре.