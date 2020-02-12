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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Завещание маршала

Внук маршала Чуйкова приехал на 120-летие деда на его могилу на Мамаевом кургане
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8085)
12 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза Василия Чуйкова. Свою славу Василий Иванович заслужил в Сталинградской битве. Умер дважды герой СССР в столице, но похоронили его именно на Мамаевом кургане - там, где пали его товарищи по оружию. Таково было завещание Чуйкова.

На день рождения маршала в Волгоград прилетел его внук Николай Чуйков, ныне возглавляющий фонд сохранения исторической памяти имени деда.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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- Каких-то традиций отмечать день рождения у дедушки не было. Просто собиралась семья, вечером приезжали друзья. Он не был лишен внимания. Дедушка очень любил этот город, его жителей, своих бойцов, сражавшихся здесь. Когда он был депутатом Верховного Совета, к нему иногда за помощью обращались ветераны. Участие в Сталинградской битве было как пропуск. Естественно, каждого воина он не мог знать лично. Но он просил своего секретаря узнать, действительно ли человек воевал. Если подтверждалось, дед всегда старался отозваться на просьбу, - сказал Николай Владимирович. - Мне было бы печально, если бы волгоградцы оказались Иванами, не помнящими родства. Но, слава Богу, это не так. Я почувствовал, что память о маршале сохранена.

Компанию в поездке Чуйкову составил носитель не менее громкой фамилии - Иван Баграмян, внук Ивана Христофоровича Баграмяна, еще одного маршала и дважды Героя Союза. Внуки унаследовали не только фамилии, но и дружбу.

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Вторая мировая война 75-летие Победы

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