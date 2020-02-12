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12.02.2020 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани продавец зарубил семейную пару, отказавшуюся купить мясо

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Правоохранители передали в суд уголовное дело  в отношении 31-летнего мужчины: он обвиняется в убийстве супружеской пары в Усть-Лабинском районе Кубани, которое было совершено шесть лет назад. Ему инкриминируют также кражу ювелирных украшений с потерпевших, поджог их дома и нападение на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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По информации ведомства, вечером 24 февраля 2014 года мужчина приехал домой к супругам, проживавшим в селе Суворовском. Он зашел во двор, предлагая владельцам купить мясо. Хозяин отказался от покупки, отчего между ними вспыхнула ссора, перешедшая в драку. На шум из дома выскочила жена, которая прихватила с собой топор. Как следует из материалов дела, фигурант выхватил у нее орудие и сначала ударил им по голове мужчину, потом женщину. Затем продолжал добивать обоих на земле.

После убийства обвиняемый занес их тела в дом, где снял с потерпевшего ювелирные украшения, поджег дом, после чего скрылся с места происшествия.

Кроме того, 30 ноября 2018 года мужчина за административное нарушение оказался в спецприемнике отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Вечером к нему в камеру зашел с проверкой инспектор, и в этот момент задержанный ударил его кулаком в лицо и попытался убежать.

"Долгое время лицо, совершившее убийство супругов из Усть-Лабинского района, не было установлено. Однако благодаря грамотно проведенным следственным действиям, большому количеству допросов свидетелей, проведенным экспертизам в 2018 году была установлена причастность мужчины к убийству, и он был задержан. Обвиняемый заключен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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