Дикие хищники - нередкие гости на окраинах хуторов и деревень, но порой их присутствие становится ощутимым - то кур украдут, то овцу загрызут. Недавно жители кубанской станицы Полтавской Красноармейского района пожаловались на дикого зверя: мол, шакалы осмелели: по ночам собираются в стаи и оглашают округу охотничьим воем, от которого у некоторых жителей пробегают мурашки по телу.

Сергей Зенков: Гибрид волка и пса вообще очень умен: он отличает человека с ружьем, и добыть его подчас труднее, чем серого хищника. Фото: Владимир Аносов/РГ

Причем одиночные выстрелы их не отпугивают, будто понимают, что особой опасности здесь для них нет.

Станица Полтавская - административный центр района с населением более 26 тысяч человек, в котором сосредоточены крупные объекты производства. Вокруг степи, плавни с зарослями камышей да огромные блюдца рисовых полей. Дикий зверь сюда забредает, но раньше - лишь в единичных случаях. Вот почему местные жители сильно удивились, когда с некоторых пор стали постоянно замечать лисью семейку, обосновавшуюся на станичной окраине на улице Коммунистической. Рыжие воришки прогуливались между грядками, где лакомились шелковицей, а как-то подошли к дому совсем близко, привлеченные запахом жарящегося шашлыка.

Место обитания незваных гостей вскоре вычислили - на одном из брошенных земельных участков, поросших бурьяном, под фундаментом люди обнаружили нору. Рядом птичьи перья и обглоданные кости. Проход забросали новогодними хлопушками - и о лисах позабыли. Однако вскоре их стали замечать на соседних улицах, рядом со школой. Оказалось, животные просто поменяли стоянку и совершали набеги уже с другого участка.

- Лисы чаще всего становятся переносчиками бешенства. В естественных условиях - в лесу или полях - увидеть их непросто, как правило, они первыми обнаруживают человека, затаиваются или просто убегают. Поэтому встреча с диким животным на улицах настораживает. Но в нашем случае мы наткнулись на правовой тупик - в районном обществе охотников и рыболовов пояснили, что закон не позволяет им вести охоту в черте населенного пункта. Это наказуемо, причем так, что мало не покажется, - рассказывает житель Полтавской и журналист районной газеты "Голос правды" Сергей Базалук. - А в службе отлова безнадзорных животных, базирующейся в Краснодаре, получаю ответ: "Мы занимаемся отловом домашних животных, а это дикие, фауна". Как говорится, круг замкнулся, и жителям окраин оставалось только надеяться на сезон охоты на пушного зверя, после которого численность животных сокращается.

Чуть позже рыжих разбойников сменили уже шакалы. Они частенько подбирали пищевые отходы и настолько обнаглели, что от ружейного выстрела лишь отбегали в сторону. Шакал - "лидер" в собачьем царстве, в Краснодарском крае он значительно превосходит по численности волков. По оценкам охотников, на территории Кубани проживает свыше 7,7 тысячи особей этого вида. Но не стоит во всех бедах винить одного шакала.

Инспекторы собрали 2,2 тысячи мертвых голубей, а вместе с ними и сов, соек, скворцов, зайцев, также попробовавших отравленную приманку

- 90 процентов людей жалуются, что урон хозяйству наносят одичавшие собаки и коты, - говорит биолог-охотовед начальник отдела федерального государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Зенков. - Гибрид волка и пса вообще очень умен: он отличает человека с ружьем, и добыть его подчас труднее, чем серого хищника. Раньше охотники нещадно отстреливали бродячих собак, так как они уничтожают молодняк зайцев, фазана и косуль. Я собственными глазами видел в прошлом мае, как четыре собаки, размером со спаниеля, патрулировали поляну, а на ней ежегодно косули выводят своих малышей. Они находят косулят и буквально разрывают их. Сейчас их нельзя отстреливать: в соответствии с новым 498-ФЗ об ответственном обращении с животными в каждом субъекте должны быть созданы бригады, которые обязаны отлавливать собак и кошек без владельцев с целью стерилизации и последующего выпуска в место отлова. Это все предусмотрено и на территориях населенных пунктов.

Мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов проводятся круглый год вне зависимости от сезона охоты.

Что касается лисицы и ее агрессивного поведения, то в крае не зафиксировано случаев бешенства. И в некотором роде благодаря малочисленной популяции рыжей хищницы. Охотники признаются, что лишний раз даже не берут ее на прицел: жалко.

- В наших угодьях лисы крайне мало, и ее набеги, скорее всего, единичны. Помню, два месяца назад позвонил местный житель и рассказал, что на своем участке нашел лису - она у них в теплице спрятала свое потомство. Мы ее вывезли в лес, - рассказывает председатель Красноармейского районного общества охотников и рыболовов Василий Лигостай. - Гибнет лиса зачастую от деятельности сельхозпроизводителей, которые нарушают технологии в борьбе с грызунами на полях. У себя мы не наблюдали падеж, а вот на соседних участках в нашем же районе случались вспышки смертности. Полевок травят сильнодействующим ядом, а они, в свою очередь, составляют рацион питания лисы. И получается, что вместе с вредителями погибают пушные звери, в том числе шакалы.

Тяжелым следствием нарушений правил охраны окружающей среды в период войны с мышами на полях стала массовая гибель голубей в Тимашевском районе. Так, только за две недели января 2020 года на небольшой территории инспекторы собрали свыше 2,2 тысячи мертвых особей, а вместе с ними сов, соек, скворцов и зайцев, также попробовавших отравленную приманку.

-Лабораторные исследования показали в крови птиц фосфид цинка - запрещенный для использования препарат. Производитель открыто разбросал обработанное ядом зерно на посевных площадях, хотя экологичный способ - раскладывать его в норы, запечатывая землей сверху.

По словам специалистов министерства природных ресурсов Кубани, подобные деяния сельхозпредприятий зачастую остаются безнаказанными. Однако в погоне за высокими урожаями ущерб природе наносится колоссальный, который трудно измерить лишь в миллионах рублей.

Мнение

Сергей Еремин, министр природных ресурсов Краснодарского края:

- Бешенство лис - это, действительно, редкие случаи, последний на Кубани зафиксирован в 2017 году, и его быстро купировали. Зараженное животное теряет ориентацию в пространстве ,и если оно находится вблизи населенного пункта, то может забежать на территорию, кусая всех подряд. И скажу так: в этих и других подобных случаях любой человек имеет право обратиться в общество охотников, которые отстреливают волков и шакалов в це- лях регулирования их численности.

В крае массовая гибель птиц от яда сельхозпроизводителей происходила и раньше. Падеж фиксировали в Калининском районе, сегодня в Тимашевском. На днях в Динском погибли более 100 особей голубя-вяхиря. Однако ни одного уголовного дела по данным фактам не заведено. И это продолжится до тех пор, на мой взгляд, пока не будет возрожден принцип неотвратимости наказания.

Медведь в палатке

Безответственность людей напрямую влияет на поведение диких животных. Многие знают, что, гуляя по лесу, нельзя оставлять пищевые отходы, однако делают с точностью до наоборот. В результате "регулярного" прикорма туристические стоянки становятся местом столования зверей.

К примеру, туристический приют "Фишт", расположенный на легендарном 30-м маршруте в Кавказском биосферном заповеднике, превратился в буквальном смысле в медвежий угол. В сентябре 2019 года косолапые разодрали и смяли две палатки на поляне (туристы в это время были у костра). Привлек их вкусный запах мусора, сваленного рядом. Похожая история произошла на маршруте "К Ачипсинским водопадам" в Красной Поляне. Медведи провели ревизию в палатках, в которых оставили еду и мусор нерадивые туристы. Итог - "жилища" восстановлению не подлежат.

Незваная гостья

В Новороссийске спасателям пришлось выудить лису, забравшуюся во двор частного дома на улице Горной и не захотевшую самостоятельно уйти. Незваную гостью поймали с помощью удавки, посадили в бочку, а потом вывезли в лес и выпустили.