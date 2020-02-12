В 2019 году Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым приняло 11247 заявлений о приеме в гражданство РФ: вынесено 8872 положительных решения, остальные заявления остались на рассмотрении. При этом отклонено было только одно. Но, увы, некоторые крымчане по не зависящим от них причинам годами не могут получить российское гражданство. Как, например, Оксана Молодцова, чей муж уехал из Херсона в Крым, чтобы в феврале 2014-го встать на защиту полуострова. Или спортсмен Карлос Акопян, который с рождения проживает в Крыму и считает своей родиной Россию.

Всю жизнь в Крыму

Семнадцатилетний Карлос - талантливый футболист. В составе юношеской сборной Евпатории в 2017 году стал чемпионом Крыма. До футбола занимался вольной борьбой, выиграл республиканский турнир среди юношей.

- Меня приглашали в футбольные клубы Волгограда и Москвы, - рассказывает спортсмен. - Но ни одно из приглашений принять не мог из-за отсутствия российского гражданства.

В прошлом году юноша окончил евпаторийскую общеобразовательную школу N 2. До 2014 года мать спортсмена Лилит Киракосян пыталась получить гражданство Украины, но безуспешно.

Будь Лилит на момент воссоединения Крыма с Россией гражданкой Украины с крымской пропиской - получила бы паспорт РФ, а вслед за ней спустя два года достигший 14-летия сын. Но в историческом марте 2014-го она оставалась гражданкой Армении.

Карлос считает своей родиной Крым и желает быть гражданином РФ.

- За всю жизнь выезжал дважды: до 2014-го на Украину, а после - в Волгоград, - признался он.

Нашли армянский паспорт

Евпаторийская общественница Люся Арсианова обратилась к уполномоченному по правам детей в Крыму Ирине Клюевой. В ходатайстве, адресованном в управление по вопросам миграции МВД по республике, детский омбудсмен попросила оказать законному представителю ребенка помощь в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. "Согласно проверке... Акопян К. А. является гражданином Армении, что подтверждается наличием у него национального паспорта", - заявила в ответ врио начальника управления по вопросам миграции МВД по РК Елена Ставропуло в ноябре 2018 года.

Карлос и Лилит проживают в Евпатории с начала 2000-х. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

- Я был в шоке, потому что в Армении ни разу не был и, само собой, паспорт не получал, - признается Карлос. Лилит обратилась в МВД Армении с запросом о справке, которая бы подтвердила, что у ее ребенка нет армянского паспорта. Там, говорит она, заявили, что такие сведения предоставляют только по запросу МВД России.

В июне прошлого года та же Ставропуло (уже как замначальника того же управления) в ответ на очередное обращение разъяснила, что получить российский паспорт может лишь обладатель установленного гражданства РФ.

Себя Карлос считает лицом без гражданства: на момент воссоединения Крыма с Россией, по словам юноши, он постоянно проживал в Евпатории и как лицо без гражданства мог бы получить паспорт гражданина РФ в 2016-м, отметив 14-летие.

- Я хочу пройти срочную службу в российской армии, потому что это мой гражданский долг перед родиной, - признается Карлос. - Потом окончить вуз. Но без паспорта все это невозможно.

Штрафы на 60 тысяч рублей

Прибыв в Крым с детьми, в начале июля 2014 года Оксана Молодцова получила в управлении ФМС справку о предоставлении убежища. По словам ее мужа Александра Лоренцева, тогда же представители командования Народного ополчения заверили его, что поспособствуют получению супругой паспорта РФ.

На тот момент он был гражданином РФ, и потому Оксана могла получить гражданство по упрощенной процедуре. Но в конце июля в Симферополе ее пригласили в отдел управления Федеральной миграционной службы по РК и Севастополю и попросили сдать справку о статусе беженца. Притом, что срок действия документа истекал 25 сентября 2014 года.

- Представители службы заверили, что через месяц мне выдадут паспорт, - рассказывает жена ополченца. - Спустя месяц я пришла туда, но там были уже другие люди. Они удивленно посмотрели на меня и сказали, что знать ничего не знают ни о каком паспорте. Еще и брезгливо поинтересовались - зачем, мол, я вообще приехала в Крым. А когда напомнила о справке, которую раньше срока в этом самом отделе изъяли у меня месяц назад, отмахнулись, отрезав: мол, "затерялась".

Вскоре она узнала, что для получения разрешения на проживание (первого шага к получению гражданства) необходимо зарегистрироваться по какому-нибудь адресу. Согласных прописать у себя иностранку с тремя детьми ни среди сослуживцев мужа, ни тем более арендодателей (семья снимала в Симферополе жилье) не нашлось. В 2016 году при финансовой поддержке родных супруги купили ветхий дом в Красногвардейском районе, где и зарегистрировались.

За пять с половиной лет, прошедшие после вынужденного отъезда из Херсона, жена ополченца уплатила, по ее словам, "кучу штрафов" из-за неизбежного нарушения миграционного режима на сумму более 60 тысяч рублей. Последний - из-за просроченного, как заявили российские пограничники, свидетельства о рождении старшего сына, рожденного в предыдущем браке.

- Нужно было по семейным обстоятельствам поехать в Херсон, - поясняет Оксана. - Все происходило за считанные дни до Нового года, пять дней спустя после шестнадцатилетия первенца. Нас завернули и "подарили" штраф на две тысячи рублей.

Казалось бы, что мешало Оксане запустить процесс получения гражданства после регистрации по месту жительства в Красногвардейском районе? Острая нехватка денег: сама она легально работать не может, да и найти занятие в такой глубинке весьма проблематично, поэтому многодетная семья живет на заработок Александра.

- Будь я гражданкой России, наша семья имела бы статус многодетной и мы могли бы претендовать, к примеру, на льготы при оплате коммунальных услуг, - признается Молодцова. - Но за пять с лишним лет, перекормленные сначала пустыми обещаниями, а потом ворохом отписок, откуда только не отфутболенные - от штаба Народного ополчения до Совета министров Крыма, - мы вынуждены каждый месяц платить за коммунальные услуги около восьми тысяч рублей.

В прошлом году Оксана пересекла границу с Украиной, после чего снова въехала в Крым. И затем оформила долгожданное разрешение на временное проживание, будто только сейчас прибыла на полуостров. Пять лет спустя после того, как в действительности под угрозой расправы со стороны СБУ переехала в Крым.

Эти пять с лишним лет в ответ на ее бесчисленные обращения по поводу гражданства чиновники, точно сговорившись, ехидно спрашивали: "А зачем вы вообще сюда приехали?"

- Мол, сами виноваты, - объясняет мать троих детей и риторически спрашивает: - А в чем? В том, что хотим быть россиянами?

Мнение

Наталья Поклонская, депутат Государственной думы:

- К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Этой проблемы вообще не должно быть. Их создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб - из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну. Из-за этого хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти.