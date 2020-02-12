Всю жизнь в Крыму
Семнадцатилетний Карлос - талантливый футболист. В составе юношеской сборной Евпатории в 2017 году стал чемпионом Крыма. До футбола занимался вольной борьбой, выиграл республиканский турнир среди юношей.
- Меня приглашали в футбольные клубы Волгограда и Москвы, - рассказывает спортсмен. - Но ни одно из приглашений принять не мог из-за отсутствия российского гражданства.
В прошлом году юноша окончил евпаторийскую общеобразовательную школу N 2. До 2014 года мать спортсмена Лилит Киракосян пыталась получить гражданство Украины, но безуспешно.
Будь Лилит на момент воссоединения Крыма с Россией гражданкой Украины с крымской пропиской - получила бы паспорт РФ, а вслед за ней спустя два года достигший 14-летия сын. Но в историческом марте 2014-го она оставалась гражданкой Армении.
Карлос считает своей родиной Крым и желает быть гражданином РФ.
- За всю жизнь выезжал дважды: до 2014-го на Украину, а после - в Волгоград, - признался он.
Нашли армянский паспорт
Евпаторийская общественница Люся Арсианова обратилась к уполномоченному по правам детей в Крыму Ирине Клюевой. В ходатайстве, адресованном в управление по вопросам миграции МВД по республике, детский омбудсмен попросила оказать законному представителю ребенка помощь в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. "Согласно проверке... Акопян К. А. является гражданином Армении, что подтверждается наличием у него национального паспорта", - заявила в ответ врио начальника управления по вопросам миграции МВД по РК Елена Ставропуло в ноябре 2018 года.
- Я был в шоке, потому что в Армении ни разу не был и, само собой, паспорт не получал, - признается Карлос. Лилит обратилась в МВД Армении с запросом о справке, которая бы подтвердила, что у ее ребенка нет армянского паспорта. Там, говорит она, заявили, что такие сведения предоставляют только по запросу МВД России.
В июне прошлого года та же Ставропуло (уже как замначальника того же управления) в ответ на очередное обращение разъяснила, что получить российский паспорт может лишь обладатель установленного гражданства РФ.
Себя Карлос считает лицом без гражданства: на момент воссоединения Крыма с Россией, по словам юноши, он постоянно проживал в Евпатории и как лицо без гражданства мог бы получить паспорт гражданина РФ в 2016-м, отметив 14-летие.
- Я хочу пройти срочную службу в российской армии, потому что это мой гражданский долг перед родиной, - признается Карлос. - Потом окончить вуз. Но без паспорта все это невозможно.
Штрафы на 60 тысяч рублей
Прибыв в Крым с детьми, в начале июля 2014 года Оксана Молодцова получила в управлении ФМС справку о предоставлении убежища. По словам ее мужа Александра Лоренцева, тогда же представители командования Народного ополчения заверили его, что поспособствуют получению супругой паспорта РФ.
На тот момент он был гражданином РФ, и потому Оксана могла получить гражданство по упрощенной процедуре. Но в конце июля в Симферополе ее пригласили в отдел управления Федеральной миграционной службы по РК и Севастополю и попросили сдать справку о статусе беженца. Притом, что срок действия документа истекал 25 сентября 2014 года.
- Представители службы заверили, что через месяц мне выдадут паспорт, - рассказывает жена ополченца. - Спустя месяц я пришла туда, но там были уже другие люди. Они удивленно посмотрели на меня и сказали, что знать ничего не знают ни о каком паспорте. Еще и брезгливо поинтересовались - зачем, мол, я вообще приехала в Крым. А когда напомнила о справке, которую раньше срока в этом самом отделе изъяли у меня месяц назад, отмахнулись, отрезав: мол, "затерялась".
Вскоре она узнала, что для получения разрешения на проживание (первого шага к получению гражданства) необходимо зарегистрироваться по какому-нибудь адресу. Согласных прописать у себя иностранку с тремя детьми ни среди сослуживцев мужа, ни тем более арендодателей (семья снимала в Симферополе жилье) не нашлось. В 2016 году при финансовой поддержке родных супруги купили ветхий дом в Красногвардейском районе, где и зарегистрировались.
За пять с половиной лет, прошедшие после вынужденного отъезда из Херсона, жена ополченца уплатила, по ее словам, "кучу штрафов" из-за неизбежного нарушения миграционного режима на сумму более 60 тысяч рублей. Последний - из-за просроченного, как заявили российские пограничники, свидетельства о рождении старшего сына, рожденного в предыдущем браке.
- Нужно было по семейным обстоятельствам поехать в Херсон, - поясняет Оксана. - Все происходило за считанные дни до Нового года, пять дней спустя после шестнадцатилетия первенца. Нас завернули и "подарили" штраф на две тысячи рублей.
Казалось бы, что мешало Оксане запустить процесс получения гражданства после регистрации по месту жительства в Красногвардейском районе? Острая нехватка денег: сама она легально работать не может, да и найти занятие в такой глубинке весьма проблематично, поэтому многодетная семья живет на заработок Александра.
- Будь я гражданкой России, наша семья имела бы статус многодетной и мы могли бы претендовать, к примеру, на льготы при оплате коммунальных услуг, - признается Молодцова. - Но за пять с лишним лет, перекормленные сначала пустыми обещаниями, а потом ворохом отписок, откуда только не отфутболенные - от штаба Народного ополчения до Совета министров Крыма, - мы вынуждены каждый месяц платить за коммунальные услуги около восьми тысяч рублей.
В прошлом году Оксана пересекла границу с Украиной, после чего снова въехала в Крым. И затем оформила долгожданное разрешение на временное проживание, будто только сейчас прибыла на полуостров. Пять лет спустя после того, как в действительности под угрозой расправы со стороны СБУ переехала в Крым.
Эти пять с лишним лет в ответ на ее бесчисленные обращения по поводу гражданства чиновники, точно сговорившись, ехидно спрашивали: "А зачем вы вообще сюда приехали?"
- Мол, сами виноваты, - объясняет мать троих детей и риторически спрашивает: - А в чем? В том, что хотим быть россиянами?
Наталья Поклонская, депутат Государственной думы:
- К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Этой проблемы вообще не должно быть. Их создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб - из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну. Из-за этого хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти.