У жителей Пешково из-под крана течет вода с речными рачками

Жители села Пешково платят за питьевую воду немалые деньги, а получают фактически техническую. А иногда из кранов течет ржавая жидкость... с речными ракообразными - водяными осликами. Этих рачков можно увидеть даже невооруженным глазом.

Ситуацию нельзя объяснить удаленностью Пешково от цивилизации - крупных населенных пунктов. В двадцати минутах езды - Ростов-на-Дону, еще ближе - город Азов. С проблемой плохого качества воды в селе больше других сталкиваются те, кто проживает по улице Луначарского, расположенной в низине. Хозяйка одного из домовладений Раиса Малахова жалуется, что платит за воду много, а она ржавая. К тому же в водопроводном колодце поблизости она видела "насекомых и улиток".

С проблемой водоснабжения больше всего сталкиваются на улице Луначарского. Алевтина Кабашова показывает, какая мутная вода течет из-под крана. Фото: Тагир Раджавов

- Часто приходится менять фильтры, из крана раньше вообще сор шел. Но сейчас лучше стало. Могу из чайника наливать, не боясь, - рассказывает пенсионерка.

У жительницы дома N 107 Валентины Михайловны дела с водой обстоят хуже. Она показывает нам фильтр на водяной котел, который был установлен всего месяц назад. Стенки колбы черные: "Не представляю, каково семьям с детьми с таким водоснабжением", - сетует женщина.

Водопровод в селе был проложен еще в советские годы в основном кустарным способом, на средства самих жителей.

- Скидывались домами, и появлялись все новые участки сетей, вот так и проложили водопровод, - поясняет Виктор Кабашов.

Поэтому хозяина у пешковских труб нет. После многочисленных обращений селян в органы власти и прокуратуру наконец запущена процедура признания водопровода бесхозным, в будущем его обещают поставить на учет. Но дело это небыстрое.

Можно было начать эту работу раньше, еще несколько лет назад, после первых массовых жалоб граждан на ржавчину и живность в воде, но тогда местные чиновники разводили руками и пеняли на район: мол, по закону там должны решать проблему. Не спешили и в районной администрации.

На встрече сельских активистов с участием прокурора области прозвучало предложение перевести пешковскую воду в категорию технической и до замены водопровода организовать завоз питьевой. В селе действительно появилась чистая вода, точнее, бак, из которого ее можно набрать... за деньги, по два рубля за литр. При этом тариф в коммунальных квитанциях за водоснабжение не изменился.

- Живу одна, а плачу за некачественную воду до 500 рублей ежемесячно, - говорит Валентина Михайловна.

Сотрудники водоканала, обслуживающего Пешковское сельское поселение, пытаются хоть как-то помочь, но принимаемые ими меры дают временный эффект.

- Водяной ослик то появляется, то исчезает, не могу понять, в чем проблема. С 2018 года мы начали промывать тупиковые участки водопроводных сетей в Пешково. Воду покупаем у Азовводоканала, но возможности ее проверить нет, - поясняет директор унитарного муниципального предприятия "Приморский водопровод" Андрей Фоменко.- Получается, мы покупаем питьевую воду, а по факту продаем техническую. Но перерасчет за качество сделать не можем. Цену установила региональная служба по тарифам.

По его словам, в Пешково нужно полностью заменить около семи километров водопроводных труб. А в администрации сельского поселения говорят, что из местного бюджета это профинансировать нереально, да и вообще делать так не по закону.

- Полномочия по водоснабжению и водоотведению с 2017 года переданы администрации района. Все работы должны выполнять они, - замечает глава поселения Александр Ковалев.

Выясняется, что проблема водоснабжения остро стоит во всех четырех селах.

- В трех она подается плохого качества, а в хуторе Береговом вообще нет водопровода. Его жители вынуждены питьевую воду покупать. Везде нужно прокладывать новые сети, наш бюджет это не потянет, - продолжает глава поселения.

В администрации Азовского района не смогли назвать срок решения проблемы качественного водоснабжения в селе Пешково. По словам и. о. начальника управления капстроительства и ЖКХ Азовского района Наны Мещеряковой, работа эта длительная. В бюджете на этот год средства на реконструкцию пешковского водопровода не заложены. Но получено положительное заключение достоверности стоимости работ.

"Живу одна, а плачу за некачественную воду до 500 рублей ежемесячно", - говорит жительница Пешково Валентина Михайловна

- Будем готовить проект, потом приступим к реконструкции. Сейчас сети проходят процедуру постановки на баланс. Они должны год "провисеть" без хозяина.

- А как насчет снижения платы за воду? - интересуюсь.

- Снизить ее нельзя, - в который раз звучит один и тот же ответ из уст ответственных лиц. - В разряд технической тоже перевести не можем. Стараемся поддерживать ее в питьевом состоянии. Но иногда проблема все равно возникает.

Получается, пользоваться ржавой водой с "жучками" пешковцам придется еще не один год?