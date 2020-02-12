В Херсонесе журналистам впервые показали редкие артефакты XIV-XV веков, найденные при раскопках генуэзской крепости Чембало. За 20 лет археологических исследований найдено более 10 тысяч предметов, которые раскрывают детали повседневной жизни и особенности обороны средневекового города.

- В отличие от других крымских памятников генуэзского и османского периода, Чембало не застраивалась в последующие периоды, - рассказала "РГ" ученый секретарь музея-заповедника Херсонес Таврический Наталья Гинькут. - Для османов крепость была интересна с точки зрения защиты входа в Балаклавскую бухту, поэтому в ней оставался только военный гарнизон. На территории крепости и вокруг нее не было плотной городской застройки, как в Феодосии и Судаке. С точки зрения археологии она была нетронута.

Многие находки раньше не афишировались, чтобы не разогреть интерес у черных копателей.

Главная драгоценность коллекции - золотое колечко с изображением дракона, который пытается заглотить жемчужину. Украшение было изготовлено в Китае и найдено при раскопках храма. Среди находок также серебряные кольца, серьги, пуговицы, предметы из бронзы - аптекарская гирька с изображением оленя, фрагмент зеркала с рыбами в пруду.

Золотое кольцо с драконом из крепости Чембало никогда не экспонировалось. Фото: Юлия Крымова/РГ

- Мы, наверно, являемся самой западной точкой распространения такого вида колец, сережек с изображением дракона по всему пути от Китая на Запад, - продолжает ученый секретарь. - Итальянские купцы с начала XII столетия были проводниками торговых связей между Востоком и Западом. Генуя как морская республика в ХIV веке создала целую сеть колоний по пути следования торговых судов в Индию и Китай. Чембало - маленькое звено в этой огромной цепи. Поэтому при раскопках мы находим весь спектр товаров, которые присутствовали на рынке в XIV-XV веках.

Так, к примеру, найдены обломки люстровой керамики из Валенсии. Эта посуда настолько ценилась в средние века, что иногда ею расплачивались вместо денег. Ходили на рынке и подделки. Например, керамика из Изника (Турция) подражала росписи на китайской посуде, очень модной и дорогой.

В одной из башен Чембало исследователи нашли практически полный средневековый доспех - бригандину. 180 железных пластин передали реставраторам, которые очистили их от грязи и ржавчины, а потом стали подбирать в соответствии со схемой. 120 пластин оказались частями одного доспеха.

Ученый секретарь Херсонеса Наталья Гинькут: для будущего музея Балаклавы и Чембало собрано множество артефактов. Фото: Юлия Крымова/РГ

На пластинах сохранились кованые железные и бронзовые заклепки, которыми они крепились к ткани с внутренней стороны.

- При расчистке на поверхности пластин были обнаружены следы ткани, - рассказывает реставратор отдела научной реставрации Херсонеса Алина Ананьева. - Если смотреть в микроскоп, видна ее структура. Это плотная холщовая ткань. Пластины крепились под ней с помощью заклепок.

На поверхности железных пластин средневекового доспеха реставраторы обнаружили фрагменты ткани. Фото: Юлия Крымова/РГ

У доспеха также были "погоны" - плечевые пластины с набором маленьких заклепок. Это значит, что бригандина принадлежала человеку с неким воинским званием. Почему он оставил доспех в замке - остается загадкой. Ведь обычно такие вещи забирали с собой.

- Генуэзцы рассчитывали, что им удастся договориться с османами, и не были готовы к эвакуации, - говорит Наталья Гинькут. - Но крепость была поспешно оставлена, и все, что нельзя быстро погрузить на корабли и увезти в Геную, было брошено здесь.

В другой башне Чембало археологи открыли оружейный склад с коваными ядрами, наконечниками арбалетных болтов и стрел, а также деталями пластинчатого доспеха. Они лежали в цистерне для воды, устроенной генуэзцами в основании башни в середине XV века. Извлечено около 5000 разных фрагментов. Пока они хранятся в коробках в той же последовательности, как лежали в земле. На очистку и реставрацию уйдет не один год. Возможно, удастся собрать и другие доспехи.

По словам Натальи Гинькут, в Балаклаве планируют создать музей, посвященный истории освоения бухты с древних времен. В экспозицию войдут предметы, найденные в Чембало и Балаклаве. На территории крепости проведут реставрационные работы, проложат туристические маршруты.

Реставраторам предстоит очистить тысячи железных предметов. Фото: Юлия Крымова/РГ

Справка "РГ"

В отличие от других генуэзских крепостей Крыма, Чембало была исследована археологами комплексно. В разные годы работы проводили экспедиции Херсонеса Таврического, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма, Харьковского государственного университета. В результате ученые получили наиболее полное представление о том, что из себя представлял генуэзский город в Крыму. Они смогли доказать, что крепость была основана в 40-х годах XIV века.