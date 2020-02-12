В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма в обмен на уступки на переговорах по Донбассу. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахмия.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - это моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом", - заявил депутат. Однако названные им условия явно не выполнимы. Парламентарий предлагает потребовать от России отвести якобы имеющиеся в Донбассе вооруженные формирования к Ростову (что сделать просто невозможно в связи с тем, что РФ не является участником конфликта на востоке Украины), а также добиться установления Киевом полного контроля над границей. Второй пункт противоречит Минским соглашениям, в которых сказано, что это может произойти только после проведения выборов в Донбассе.

Напомним, до 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Она поставлялась из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией, Киев прекратил поставки. Для решения проблемы на севере Крыма, больше всего пострадавшего от блокады, начато строительство водовода с юга полуострова, однако работы еще не завершены.

Ранее стало известно, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах. Однако затем премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что эта мера не понадобится.