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12.02.2020 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму ураган убил человека и повредил дома

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым экстренные службы устраняют последствия прохождения фронтальных разделов, которые ночью и утром привели к разрушениям в некоторых городах и селах.

В Керчи зафиксированы сразу два ЧП. На улице Маршала Еременко сломанная порывами ветра ветка дерева убила 70-летнего местного жителя. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, дерево, ставшее причиной трагедии, было ветхим. Врачам Центра медицины катастроф не удалось спасти пенсионера, который скончался от полученных травм до прибытия скорой.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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По данным МЧС по Республике Крым, в Феодосии на улице Русской в одном из домовладений ветром снесло снесло металлопрофильную крышу площадью 70 квадратных метров. Пострадавших к счастью не было, и спасатели оперативно освободили проезжую часть от элементов металлической конструкции.

А на улице Блюхера, 27 ураган снес утеплитель сданного в эксплуатацию всего полтора месяца назад нового 72-квартирного жилого дома. В этом инциденте, очевидно, виновата не только стихия, но и подрядчик объекта, построенного на бюджетные деньги.

Немало хлопот принесли сложные погодные условия и энергетикам. По данным пресс-службы "Крымэнерго", за два последние дня энергетикам пришлось устранять повреждения на 40 линиях электропередачи 6-10 киловольт и четырех ЛЭП. Полностью или частично были обесточены 105 населенных пунктов. На некоторых участках аварии устранялись вручную: из-за сильных порывов ветра применение спецтехники было невозможно.

В усиленном режиме работают и крымские дорожники. Оперативной расчистки потребовали горные дороги полуострова. Высота снежного покрова в районе плато Ай-Петри достигла более 40 сантиметров, из-за чего проезд на вершину закрыт. Дорогу со стороны Ялты сейчас расчищают шнекороторный снегоочиститель и гусеничный трактор.

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