В Крыму ураган убил человека и повредил дома

В Республике Крым экстренные службы устраняют последствия прохождения фронтальных разделов, которые ночью и утром привели к разрушениям в некоторых городах и селах.

В Керчи зафиксированы сразу два ЧП. На улице Маршала Еременко сломанная порывами ветра ветка дерева убила 70-летнего местного жителя. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, дерево, ставшее причиной трагедии, было ветхим. Врачам Центра медицины катастроф не удалось спасти пенсионера, который скончался от полученных травм до прибытия скорой.

По данным МЧС по Республике Крым, в Феодосии на улице Русской в одном из домовладений ветром снесло снесло металлопрофильную крышу площадью 70 квадратных метров. Пострадавших к счастью не было, и спасатели оперативно освободили проезжую часть от элементов металлической конструкции.

А на улице Блюхера, 27 ураган снес утеплитель сданного в эксплуатацию всего полтора месяца назад нового 72-квартирного жилого дома. В этом инциденте, очевидно, виновата не только стихия, но и подрядчик объекта, построенного на бюджетные деньги.

Немало хлопот принесли сложные погодные условия и энергетикам. По данным пресс-службы "Крымэнерго", за два последние дня энергетикам пришлось устранять повреждения на 40 линиях электропередачи 6-10 киловольт и четырех ЛЭП. Полностью или частично были обесточены 105 населенных пунктов. На некоторых участках аварии устранялись вручную: из-за сильных порывов ветра применение спецтехники было невозможно.

В усиленном режиме работают и крымские дорожники. Оперативной расчистки потребовали горные дороги полуострова. Высота снежного покрова в районе плато Ай-Петри достигла более 40 сантиметров, из-за чего проезд на вершину закрыт. Дорогу со стороны Ялты сейчас расчищают шнекороторный снегоочиститель и гусеничный трактор.